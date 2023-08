Inter-Monza, probabili formazioni: scalpita Thuram

Tutto pronto per l’esordio dell’Inter nella nuova stagione del campionato di Serie A contro i rivali del Monza, ad Inzaghi la responsabilità delle scelte nello schieramento iniziale

Pronti, via. Dopo intense settimane vissute tra operazioni di mercato in entrata e quelle in uscita, la nuove stagione dell’Inter apre ufficialmente i battenti con la prima partita di campionato di Serie A contro il Monza.

Per gli uomini di Simone Inzaghi è estremamente importante partire con il piede giusto e fare subito risultato, per dare un segnale forte e chiaro alle pretendenti che i finalisti della passata edizione di Champions League sono più vivi che mai nella corsa allo Scudetto. Al contrario, per Raffaele Palladino serve confermare le buone prestazioni dello scorso anno e migliorare ulteriormente il proprio ranking senza grosse sbavature. Sogno difficile nella gremita cornice di San Siro, ove i tifosi nerazzurri hanno riempito il più possibile le poltroncine a disposizione nell’impianto meneghino.

Per l’occasione, Inzaghi potrebbe vestire la sua Inter di qualche cambiamento necessario rispetto alla passata stagione. È verosimile che tra i pali parta il nuovo acquisto Yann Sommer, mentre in difesa c’è già il nodo Francesco Acerbi che dovrà essere sciolto piazzando al centro del tridente arretrato Stefan de Vrij accanto ad Alessandro Bastoni sulla sinistra e Matteo Darmian sulla destra. Salendo lungo la cinta di centrocampo, spazio ai soliti Federico Dimarco e Denzel Dumfries sulle fasce mentre non dovrebbero esserci variazioni sul legame Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. In attacco dita incrociate per l’esordio di Marcus Thuram, al fianco del buon Lautaro Martinez.

Inter-Monza ai nastri di partenza per l’esordio in Serie A

Restano invece a disposizione tutti gli altri non menzionati: attesissimo l’innesto di Davide Frattesi a gara incorso, così come anche Marko Arnautovic e Juan Cuadrado. Grandi ‘power-sub’ da sfruttare nei minuti finali della gara per donare freschezza e lampi d’esperienza, soprattutto qualora la gara fosse ancora bloccata.

INTER (3-5-2), probabile formazione: Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All: Inzaghi

MONZA (3-4-1-2), probabile formazione: Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Machin, Kyriakopoulos; Pessina; Colpani, Dany Mota. All: Palladino