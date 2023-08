E’ tutto fatto: addio Inter a 60 milioni

Accordo già raggiunto tra le parti. Visite mediche fissate a breve e niente più approdo a Milano. Saltato ufficialmente questo potenziale affare

Siamo giunti, quasi, al termine di questa finestra di calciomercato estiva in formato 2023 e, nonostante ciò, sono in programma altri diversi colpi di mercato.

Tra quelle squadre che, dal canto proprio, necessitano di concludere ancora qualche altra operazione figura, inevitabilmente, anche l’Inter.

Proprio i nerazzurri devono, infatti, chiudere per un nuovo braccetto di destra: un qualcuno che vada a sostituire il partente a zero Skriniar. In questi ultimi giorni è sorta fuori la candidatura di Benjamin Pavard per la difesa: nome che, in questo momento, pare essere in pole e profilo per cui i vice Campioni d’Europa in carica stanno tentando di affondare il colpo in questo modo.

Ciò nonostante, pur avendo ultimato quasi del tutto la propria rosa, è cosa assai probabile che l’Inter attui, anche, qualche altro movimento là davanti. Probabile quindi, anche se non più come una volta, un’eventuale uscita di Correa: calciatore che Marotta e Ausilio stanno pensando di rimpiazzare con qualche altro centravanti.

E’ stato nel recente passato, infatti, che tra i tanti profili candidati a poter raccogliere l’eredità del ‘Tucu’ è spuntato fuori anche l’identikit di Otavio, giocatore che ha trascorso queste ultime stagioni al Porto e che è stato, in qualche modo, accostato timidamente alla ‘Beneamata’.

Nulla da fare però. Il classe ’95 è prossimo a dare il proprio addio al club portoghese per poi prendere, di conseguenza, direzione Arabia.

Otavio all’Al-Nassr: fatta a 60 milioni, sfumata da tempo l’ipotesi Inter

Ora possiamo dirlo a tutti gli effetti: Otavio è prossimo al trasferimento in Arabia Saudita.

Proprio il classe ’95 ha, infatti, raggiunto un principio d’accordo verbale assieme all’Al-Nassr, club che verserà nelle casse del Porto la bellezza di 60 milioni di euro assicurandosi, così, i diritti sulle prestazioni sportive dell’ex Vitoria Guimaraes, in scadenza coi portoghesi nel 2025.

E’ tutto fatto: tant’è che a breve sono in programma le visite mediche del calciatore con la sua nuova squadra, club che d’ora in poi potrà fare affidamento, oltre ai soli Brozovic, Seko Fofana, Talisca, Cristiano Ronaldo e così via, anche su Otavio: un’idea che in passato ha, timidamente, stuzzicato anche l’Inter.

Da sapere, però, che pur venendo accostato alla società di ‘Viale della Liberazione’, Otavio non è mai e poi mai stato da considerarsi un concreto e reale obiettivo per l’attacco dei nerazzurri.