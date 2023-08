Inter in guai seri: un big nel mirino dell’Arabia

Nerazzurri in forte ansia. Inzaghi e i suoi rischiano seriamente di perdere un elemento fondamentale per la propria rosa. Blitz in arrivo

Anche la stagione in formato 2023-24 ha ufficialmente preso il via. Ad essersi trovata sul cammino dell’Inter nel primo match ufficiale dei nerazzurri in questa nuova regular-season è stato proprio il Monza, vera e propria bestia nera di Inzaghi nella scorsa annata.

A differenza di quanto accaduto solamente qualche mese fa, però, Lautaro Martinez e compagni non si son lasciati intimorire dai loro avversari ed hanno perciò messo in chiaro le cose sin da subito.

E’ stato proprio il ‘Toro’, non a caso, ad indirizzare immediatamente la partita sui binari giusti insaccando la palla in rete su uno splendido assist di Dumfries giunto nei primi 10′ di gara. Campione del Mondo in carica che ha poi chiuso, egli stesso in prima persona, i conti nella seconda parte di gara. Questa volta trafiggendo Di Gregorio dopo l’ottima palla servitagli da Arnautovic.

Da segnalare, inoltre, la splendida prestazione di altri componenti della rosa di Inzaghi. Uno di questi è Hakan Calhanoglu, calciatore finito nelle grinfie di qualche club arabo. Si tratta, in questo caso, dell’Al-Ahli.

Al-Ahli pronto ad andare all’assalto di Calhanoglu: è lui l’alternativa a Verratti

‘L’Equipe’ riferisce che l’Al-Ahli, pur avendo raggiunto un principio d’accordo verbale assieme a Marco Verratti, non ha ancora ottenuto alcuna minima intesa per il potenziale approdo del centrocampista ‘made in Italy’ in Arabia Saudita assieme al Psg.

E’ il classe ’92 infatti, riferisce la medesima fonte, il principale obiettivo della squadra araba: club che, dopo aver acquisito i diritti sulle prestazioni di Merih Demiral – ex osservato speciale della ‘Beneamata’ – vorrebbe ora accogliere alla propria corte un nuovo centrocampista.

Il principale indiziato sembra essere proprio l’ex Pescara anche se, nel caso in cui il seguente affare non dovesse concretizzarsi, proprio il portale francese riferisce che, il piano B a Verratti, è proprio Hakan Calhanoglu, attuale metronomo dell’Inter.

Uno scenario che, perciò, deve mettere i nerazzurri immediatamente sull’attenti con la speranza che nulla di tutto ciò accada. Perlomeno è questo l’auspicio di tutti i tifosi interisti. Occhio, a questo punto, ad un possibile blitz immediato da parte dei Sauditi per l’ex Milan.