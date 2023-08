L’Inter può riprenderlo tra un anno: altra possibile operazione in A

I nerazzurri potrebbero riabbracciare il calciatore in questione nella prossima estate. A dire il vero, il suo è un nome a cui Marotta sta pensando già da tempo

L’Inter, in questa finestra di calciomercato estiva, di colpi ne ha battuti eccome. L’intera dirigenza della ‘Beneamata’ è, infatti, riuscita nell’intento di assicurarsi innumerevoli calciatori.

Già 9, per essere più precisi, i nuovi tasselli che sono stati inseriti all’interno della rosa di Simone Inzaghi. Pensiamo, ad esempio, agli stessi: Di Gennaro, Audero, Sommer, Bisseck, Cuadrado, Frattesi, Thuram e, infine, gli ultimi due arrivati Carlos Augusto e Marko Arnautovic (per quest’ultimo si è trattato di un ritorno).

Dopo 13 anni dall’ultima volta, infatti, l’austriaco è tornato a mettere piede in quel di Appiano svolgendo, proprio nel corso di questi giorni, le prime sedute d’allenamento al pari dei suoi nuovi compagni di squadra.

Il classe ’89 è sbarcato nuovamente a Milano grazie ad un affare concretizzatosi sulla base di 8 milioni di euro +2 di bonus. Questa la cifra che il Bologna ha intascato per lasciarlo andare.

Ora, proprio come accaduto col centravanti in questione, anche un altro calciatore – ex Inter in questo caso – potrebbe anche tornare, tra le tante ipotesi, dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ un giorno. In questa circostanza, però, tra un anno esatto di tempo. Svelato il possibile scenario.

Di Gregorio all’Inter tra un anno? Tutto dipenderà dal riscatto (o meno) di Audero

Michele Di Gregorio è uno di quei nomi che l’Inter, anche in questa sessione di calciomercato estiva ricorrente, ha preso in considerazione per la propria porta.

Proprio i nerazzurri, sino a poco tempo fa sprovvisti di tutti e tre i portieri, erano finiti per rivolgere un nuovo pensierino nei confronti del loro ex estremo difensore, con un trascorso vissuto in nerazzurro dal 2013 al 2017.

E’ stato, però, soltanto nell’estate del 2022 – un anno fa per intenderci – che il classe ’97 ha detto ufficialmente addio all’Inter per accasarsi poi a titolo definitivo al Monza, complice l’obbligo di riscatto automatico scattato in favore dei brianzoli dopo la promozione ottenuta in A, un solo anno fa, da parte degli stessi biancorossi. Un’operazione da soli 4 milioni di euro.

Di Gregorio, nella passata annata trascorsa in Brianza, si è rivelato una delle più grandi rivelazioni, tra i pali, del nostro campionato finendo per attirare, da punto e accapo, le attenzioni dell’Inter.

In tanti hanno pensato, infatti, ad un suo possibile ritorno in nerazzurro: cosa poi non verificatasi, perlomeno al momento, visto e considerato che la ‘Beneamata’ ha poi optato per Sommer e Audero. Ciò nonostante, l’ex Renate, continua ad essere ugualmente un ‘pallino’ fisso di Marotta e Ausilio.

In tal senso, potrebbe essere proprio nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il riscatto di Audero – portiere che è approdato a Milano sulla base di un affare in prestito con diritto fissato a 7 milioni, ma che può diventare obbligo condizionato in base ad alcuni risultati legati al rendimento personale e a determinati obiettivi di squadra – che l’ex canterano nerazzurro, in questo momento con una valutazione tra i 10 e 15 milioni di euro, potrebbe anche finire per tornare a Milano.