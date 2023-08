Zero offerte per l’ex Inter: “Non è cambiato nulla”

Tiene ancora banco la vicenda legata al presunto addio del centravanti del Chelsea, Romelu Lukaku, dopo la rottura con l’Inter e le avances della Juventus

Gli affari di mercato dell’Inter sono stati praticamente tutti risolti in positivo. Con qualche piccola delusione lungo il cammino, perturbata da vicissitudini sia di carattere economico che da pretese fuorimisura da parte di club ed entourage.

Non ultimo la sfumata operazione per l’annessione del giovane e promettente centrocampista Lazar Samardzic, di provenienza dall’Udinese, sul quale s’è detto e raccontato tanto negli ultimi giorni. Prima di lui, però, c’è stata un’altra importante situazione che ha di fatto scombussolato gli equilibri interni alla dirigenza e ha costretto Giuseppe Marotta a fare gli straordinari per garantire a Simone Inzaghi un centravanti di spessore in vista dell’inizio del campionato.

Marcus Thuram è stato infatti il sostituto naturale di Edin Dzeko tra le file dell’Inter, ma chi ha realmente lasciato un buco in attacco è stato Romelu Lukaku. Il centravanti belga, nonostante la promessa di amore eterno alla causa nerazzurra, è tornato sui suoi passi non appena ha compreso che l’interesse dell’Inter era rivolto nei suoi confronti soltanto per cifre contenute. Cifre lontane dalle pretese del Chelsea, società cedente. In più si è avvicinata la Juventus con grande fare, tanto che a più riprese sembrava vicinissimo l’accordo di scambio con il cartellino di Dusan Vlahovic.

Lukaku ancora senza meta, dall’Inter alla Juventus mentre il Chelsea vuole vendere

Non andato in porto l’affare, però, Lukaku è rimasto in balia delle voci di mercato e senza nulla fra le mani. Una situazione ancora ferma al punto di partenza, come raccontato dallo stesso tecnico dei ‘Blues’, Mauricio Pochettino.

“Finora nulla di nuovo. Chissà che le cose possano cambiare nel giro di due o tre ore, ma finora non è cambiato nulla. Perciò non c’è altro da aggiungere“, ha puntualizzato il tecnico. Lukaku appare dunque improntato a restare un calciatore del Chelsea in esubero fino a nuovi sviluppi, sebbene finora nessuno si sia più fatto avanti per il centravanti alle cifre proposte dalla dirigenza londinese. Probabile che la caccia possa scattare non appena la spesa massima dovesse scendere ancora.