Niente Inter, firma con il club inglese: le ultime

Il colpo Pavard gli preclude la possibilità di trasferirsi all’Inter. Ecco come stanno le cose

L’Inter sta per chiudere il colpo Pavard, per questo motivo il suo futuro non sarà in nerazzurro. Ausilio lo ha ‘bloccato’, ma il calciatore rappresenta una seconda se non terza scelta, una sorta di piano alternativo al difensore francese.

Parliamo di Tanganga, classe ’99 inglese in forza al Tottenham. Precisamente, in uscita dal club londinese visto che non rientra nel progetto tecnico. Il Ds nerazzurro è un suo estimatore, però Inzaghi vuole un profilo internazionale ed esperto per completare il pacchetto difensivo. Appunto, Pavard. E così Tanganga firmerà con un altro club.

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, il neopromosso Luton continua a spingere per l’acquisto in prestito del centrale nato a Londra e alla ricerca di maggiore continuità di impiego dopo stagioni poco soddisfacenti in tal senso nelle file degli ‘Spurs’.

Il Luton è in pole per il ventiquattrenne, ma negli ultimi giorni – come appreso ulteriormente da Interlive.it – un altro club di Premier League si è mosso per il centrale del Tottenham: ovvero l’Everton. Attese novità a breve.