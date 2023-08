Pavard all’Inter per 30 milioni, confermata la notizia di Interlive

Fatta per l’approdo del francese a Milano. Intesa già raggiunta tra tutte le parti coinvolte. Cosa filtra sulla durata del contratto del giocatore

L’Inter chiude per Pavard. Confermata la notizia di Interlive.it di sabato scorso, l’arrivo a circa 30 milioni come offerta – bonus esclusi – avrebbe portato alla fumata bianca.

Ora si attende solamente la sistemazione delle ultime pratiche burocratiche per l’arrivo del francese a Milano per visite mediche e firma. Contratto di quattro/cinque anni con l’Inter che potrà usufruire dei benefici fiscali del Decreto Crescita. Accontentato Inzaghi ma anche lo stesso Pavard.

Nerazzurri che verseranno nelle casse del Bayern Monaco ben 30 milioni +2 di bonus. Intesa raggiunta, a tutti gli effetti quindi, con i bavaresi: questi ultimi pronti a virare su Geertruida del Feyenoord come rimpiazzo del classe ’96, colui che ha fatto intendere di volere solamente la ‘Beneamata’ e, di fatto, così è stato. Affare fatto.

Sinora, è questo il colpo più caro messo a segno da parte di un club italiano in questa finestra di calciomercato estiva. Sottolineiamo ‘sinora’ proprio per via del fatto che è giunto ormai ai minimi dettagli l’affare tra Gabri Veiga e il Napoli con lo spagnolo che si appresta a dover indossare la maglia dei ‘partenopei’ per una cifra pari a 30 milioni +5 di bonus.