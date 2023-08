Lascia di nuovo l’Inter: la cessione ora è UFFICIALE

By

Operazione appena ufficializzata da entrambi i club. L’attaccante raggiunge il suo ex compagno in nerazzurro, ecco i dettagli

Nuova cessione per il giovane talento dell’Inter. Affare fatto e ufficializzato poco fa . sui rispettivi siti e canali social – da entrambi i club.

Sebastiano Esposito è ufficialmente un nuovo calciatore della Sampdoria. Il classe 2002 si unisce alla squadra allenata da Andrea Pirlo, dove è già approdato il suo compagno in nerazzurro Filip Stankovic. Peraltro con la medesima formula.

Come Stankovic, infatti, Esposito si trasferisce a Genova in prestito più diritto di riscatto e controriscatto in favore del club di Zhang.