Super colpo Inter, a Milano per visite e firma

Operazione chiusa e Inzaghi accontentato. Grande colpo del club nerazzurro a dieci giorni dalla fine di questo calciomercato estivo

Inzaghi accontentato, voleva lui e lui arriverà. Nel tardo pomeriggio di ieri, l’Inter ha chiuso col Bayern Monaco per l’acquisto di Benjamin Pavard. Operazione da 30 milioni di euro più bonus, come anticipato sabato scorso da Interlive.it.

Il difensore francese è atteso in Italia tra domani e giovedì, con i bavaresi ora al lavoro per il sostituto. Dopo le rituali visite mediche, Pavard si legherà ai nerazzurri con un contratto di cinque anni da circa 4,5 milioni di euro netti a stagione. Bonus esclusi.

Pavard diventa l’acquisto più costoso di questo mercato estivo, naturalmente con riferimento solo alla Serie A.

💥Confermata la notizia di Interlive di sabato scorso

🤝Accordo raggiunto a circa 30 milioni bonus esclusi#Pavard #Inter #Calciomercato pic.twitter.com/5uDI9h9In5 — Interlive (@interliveit) August 21, 2023

Decisiva per la chiusura pure lo stesso classe ’96 transalpino, che da tempo aveva comunicato alla società teutonica di voler andar via non rinnovando il contratto in scadenza a giugno 2024.