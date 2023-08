Altro che Inter: UFFICIALE, raggiunge Brozovic all’Al-Nassr

Ufficializzato il trasferimento in Arabia Saudita del centrocampista anche di recente accostato al club nerazzurro

Proposto e accostato, anche di recente, all’Inter, ma il suo presente e il suo futuro sarà altrove. Precisamente in Arabia Saudita, all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e soprattutto Marcelo Brozovic.

Parliamo di Otavio, tuttocampista che i nerazzurri hanno affrontato l’anno scorso col Porto agli ottavi di Champions. L’espulsione per doppia ammonizione gli costò la gara di ritorno.

Otávio, is one of us 💛#OtávioIsYellow 🤩

pic.twitter.com/IKpiJzoWxK

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 22, 2023