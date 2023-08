Incontro con l’agente e cessione a un passo: tutti i dettagli

L’attaccante di proprietà dell’Inter sta per trasferirsi in Spagna con la formula del prestito più diritto di riscatto

L’incontro in sede con l’agente Enzo Raiola, come rivelato da Calciomercato.it, ha dato l’accelerata decisiva per la cessione all’estero del giovane attaccante di proprietà dell’Inter.

Parliamo di Eddie Salcedo, attaccante classe 2001 che nella scorsa stagione ha indossato le maglie di Genoa e Bari in Serie B mettendo a segno 4 gol in 23 presenze. Il ragazzo nato a Genova e di origini colombiane si appresta a iniziare una nuova avventura. Stavolta fuori dall’Italia. Ci siamo infatti per il suo trasferimento all’Eldense, formazione spagnola militante in seconda serie. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto.