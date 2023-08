Ritorno all’Inter da 12 milioni: c’è l’annuncio UFFICIALE

By

Il giocatore, fresco d’addio in estate, potrebbe tornare a respirare l’aria di Milano prima del previsto. Svelate le condizioni

L’Inter, nel corso di questa finestra di calciomercato estiva, ha concluso innumerevoli operazioni di mercato: sia sul fronte delle entrate che delle uscite.

Una dozzina di giovani ha, infatti, detto addio all’Inter: chi a titolo temporaneo e chi in via definitiva. Tralasciando i soli Fontanarosa, i due fratelli Esposito – pur sempre di attuale proprietà nerazzurra – e chi più ne ha più ne metta, c’è stato anche lui. Giovanni Fabbian, calciatore che inizialmente pareva essere ad un passo dall’approdo all’Udinese, sfumato poi del tutto.

Il classe ’03 doveva, di fatto, finire per rientrare nell’operazione Samardzic: affare che, la causa di tutta una serie di vicissitudini, non si è più concretizzato. Ciò nonostante, l’ex Reggina, è finito per fare ugualmente le valigie da Milano accasandosi, di conseguenza, al Bologna. Scopriamo insieme le sue prime dichiarazioni da calciatore rossoblù.

Fabbian si presenta: “Qui per crescere. Ho fatto così tante visite che non ce la facevo più”

Giovanni Fabbian, intervenuto nella propria conferenza stampa di presentazione, ha parlato della sua ‘effervescente’ estate soffermandosi sia sull’addio dall’Inter che sull’approdo al Bologna e tanto altro.

“Ho passato un’estate intera ad allenarmi. Ad esempio, c’è stata anche la tournèe in Giappone con l’Inter dove ho cercato di dare il meglio di me. Sarò sincero: ho fatto così tante visite mediche nell’ultimo periodo che non ce la facevo più“ (ride, ndr).

Prosegue poi: “Sono molto contento di essere qui. Non appena sono venuto a conoscenza del concreto interesse da parte del Bologna ho, immediatamente, dato la massima disponibilità”.

“L’impatto con il mister è stato super positivo. Personalmente, cerco sempre di adeguarmi alle esigenze di un qualsiasi allenatore. Sono qui per crescere e so perfettamente che posso ancora migliorare tante cose. Credo che faremo un bel campionato”.

Conclude infine: “A chi mi ispiro? A Ibrahimovic per la sua mentalità, ma mi piacciono tanto anche Barella e Toni Kroos. No, non saprei dirti chi ho visto meglio all’Inter: erano tutti davvero forti”.

Un’operazione, questa, su cui l’Inter manterrà ugualmente il diritto di recompra, proprio come testimoniato da un addetto ai lavori del Bologna.

Di Vaio (Ds Bologna) rivela: “L’Inter ha il diritto di recompra su Fabbian a 12 milioni”

Marco Di Vaio, ex calciatore del Bologna e attuale Direttore Sportivo dei rossoblù, ha parlato anche lui, al pari di Giovanni Fabbian, durante la conferenza stampa di presentazione del ragazzo. Queste le sue dichiarazioni:

“Non ci vuole molto nel presentare Giovanni, forse il miglior centrocampista della Serie B dello scorso anno” – esordisce.

“Noi, a dire il vero, l’abbiamo cercato ancor prima dell’accordo con l’Udinese. Una volta sfumato il tutto, ci siamo poi inseriti riallacciando il discorso con l’Inter. Siamo contenti di averlo qui”.

Conclude infine: “L’Inter, tra due anni, ha la possibilità di riportare in nerazzurro il ragazzo alla stessa e identica cifra che, inizialmente, era stata pattuita con l’Udinese. Sì, abbiamo ripreso quella operazione da 12 milioni“.