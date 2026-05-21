Ultimatum di 30 giorni: se non firma può andare gratis all’Inter

I nerazzurri sono in attesa di sviluppi sul mercato: Marotta e Ausilio fiutano il colpo a costo zero dal top club

Sfruttare le occasioni che offre il mercato è sempre stata la filosofia dell’Inter. Se si considerano i molti giocatori che lasceranno Appiano Gentile e gli altrettanti che dovranno arrivare, il diktat vale ancora di più questa estate. Ecco perché il presidente Marotta e il Ds Ausilio stanno tenendo d’occhio i calciatori in scadenza di contratto. Tra questi c’è un vecchio obiettivo che risponde al nome di Andreas Christensen.

Stando a quanto si legge sul quotidiano catalano Sport, il Barcellona gli avrebbe offerto il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con ingaggio più che dimezzato rispetto ai 4,5 milioni di euro netti a stagione percepiti ora. Il tecnico Hansi Flick, peraltro, non sta facendo alcuna mossa per tenerlo in rosa. Da svincolato potrebbe tornare in Premier League dopo l’esperienza al Chelsea, ma occhio all’Inter.

Il difensore centrale danese ha appena compiuto 30 anni, non proprio il profilo adatto a Oaktree. Ma in rosa andrebbe a prendere il posto di Acerbi (38) e/o De Vrij (34), quindi sarebbe in ogni caso un ringiovanimento. Il fondo americano ha già deciso di mitigare la sua politica di mercato: oltre ai giovani potranno arrivare anche esperti funzionali al progetto. Christensen può essere uno di questi. Il Barcellona gli ha dato 30 giorni di tempo per accettare o rifiutare il rinnovo.