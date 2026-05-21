Kim in uscita dal Bayern, l’Inter ci pensa: sondaggio per Rudiger | INTERLIVE

Ausilio si muove per rinforzare anche il reparto arretrato

Nei piani dell’Inter per la prossima stagione c’è anche l’acquisto di un grande difensore. Se possibile, con un pedigree internazionale di elevato spessore. A tal proposito, come raccolto da Interlive.it, i nerazzurri sono tornati a interessarsi al sudcoreano ex Napoli Kim Min-jae.

Il Bayern Monaco è pronto a cederlo, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2028. L’ingaggio del classe ’96, che in Germania non ha ripetuto le prestazioni dell’anno dello Scudetto col Napoli, non è del tutto fuori portata per l’Inter: parliamo di circa 6/6,5 milioni bonus esclusi.

I teutonici vorrebbero cederlo a titolo definitivo per fare cassa, stesso discorso per il giapponese pari ruolo Hiroki Ito, ma l’Inter – chiamata a rimpiazzare Acerbi, mentre de Vrij può rinnovare fino al 2027 – potrebbe avere qualche possibilità anche con un prestito più obbligo condizionato.

Per la difesa, restando su nomi di grosso peso, vanno ovviamente tenuti i vari Gila della Lazio, Konate in scadenza col Liverpool e Ruben Dias che potrebbe salutare il City insieme a Guardiola. A questi va però aggiunta la new-entry Rudiger, vecchio pallino di Piero Ausilio: stando a quanto appreso anche da Interlive.it, il Ds nerazzurro ha fatto un sondaggio per il 33enne tedesco in scadenza col Real Madrid.