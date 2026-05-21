Solet primo colpo Inter: “Mi piace Milano, rivoglio la Champions”

Il difensore francese dell’Udinese è sempre più vicino al trasferimento in nerazzurro: “Bello essere accostato ai grandi club”

Il testa a testa per rinforzare la difesa se lo aggiudica Oumar Solet. Per settimane si è parlato di lui e di Tarik Muharemovic come primo acquisto estivo dell’Inter. Non è un mistero che il club nerazzurro abbia bisogno di nuovi innesti nel reparto arretrato visto l’addio certo di Acerbi e quello possibile di De Vrij. Alla fine la sta spuntando il francese dell’Udinese, mentre il bosniaco del Sassuolo pare più legato a Bastoni.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, lo stesso Solet è uscito allo scoperto: “Mi piace Milano, è una città bellissima e molto viva. Inter? È bello essere accostato ai grandi club, ma per ora sono concentrato sull’Udinese. Sento la fiducia del club e posso giocare con continuità. Ovviamente mi piacerebbe tornare a giocare la Champions League, mi ha arricchito e dato esperienza”.

In tanti criticano la Serie A, ma Solet non ci sta: “È uno dei tre campionati migliori, mi piacciono anche la Premier, la Liga e Ligue 1. In Italia c’è una forte cultura difensiva e spesso il primo istinto è non rischiare, ma io sono cresciuto come centrocampista… Qui manca un po’ di coraggio e fiducia nei giovani”. Infine una battuta su Bonny, che ha accettato la chiamata della Costa d’Avorio: “Ci sto pensando anche io”.