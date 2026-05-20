Pio Esposito diventa un caso Nazionale: ecco cosa sta succedendo

Il centravanti dell’Inter al centro di una vicenda che riguarda l’Italia e che potrebbe portare a conseguenze clamorose

Lautaro Martinez ha detto di voler chiudere la sua carriera all’Inter, ma forse in casa nerazzurra è già pronta la prossima bandiera del club. Francesco Pio Esposito potrebbe seguire le orme del Toro e dei vari Zanetti, Bergomi che lo hanno preceduto. Buona la sua prima stagione in nerazzurro: scelto tra i testimonial della nuova maglia, in estate arriverà il rinnovo di contratto sebbene quello attuale scada solo nel 2030.

L’idea è di prolungare fino al 2031 con un lauto aumento di ingaggio, da 1,1 a 3 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Come per gli altri Azzurri Bastoni, Barella e Dimarco, l’unico neo della stagione è l’eliminazione nei playoff Mondiali con l’Italia ad opera della Bosnia. A prescindere da chi sarà il nuovo commissario tecnico, di sicuro Pio Esposito farà parte del nuovo ciclo della Nazionale.

Per le amichevoli di giugno la panchina è stata affidata a Silvio Baldini, Ct dell’Under 21, che ha già detto di voler convocare solo gli Azzurrini. Ma farà un’eccezione per Palestra, Pisilli e appunto Pio Esposito che sono già in Nazionale maggiore. L’Italia affronterà prima il Lussemburgo e poi la Grecia, ma l’allenatore ellenico Jovanovic non ci sta a giocare contro una squadra senza Donnarumma, Tonali e le altre stelle. Lo scenario più clamoroso è che l’amichevole del 7 giugno a Candia venga annullata.