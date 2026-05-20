Calciomercato Inter, Chivu lo voleva subito. Ma arriverà nel 2027

Rimandato un colpo in entrata dei nerazzurri al prossimo anno. Ecco perché Marotta ha cambiato idea

I top club sono sempre una sessione di calciomercato avanti rispetto agli altri. Ma quello che sta facendo l’Inter forse è un po’ esagerato… In una estate in cui ci sarà tanto da lavorare in entrata e in uscita, Marotta e Ausilio potrebbero aver già piazzato il primo colpo del 2027. Con buona pace di mister Chivu, che lo avrebbe voluto subito alla Pinetina.

Stiamo parlando di Aleksandar Stankovic, centrocampista serbo classe 2005 che la scorsa estate fu ceduto al Club Brugge per poco meno di 10 milioni di euro. Ma l’Inter crede ancora nelle qualità del figlio d’arte, tanto da inserire una clausola di riacquisto a 23 milioni esercitabile a luglio. Fino a qualche settimana fa sembrava scontato il suo ritorno in nerazzurro, poi sono iniziata a spuntare ricche offerte dalla Premier League.

Ma c’è anche una terza via: l’Inter può lasciare Stankovic un altro anno in Belgio e poi ricomprarlo nel 2027 per 25 milioni. E visto che in mediana Chivu ha chiesto la conferma di Calhanoglu (oltre ai vari Barella, Sucic e Zielinski) e l’acquisto di Manu Kone, rischia di esserci poco spazio per il serbo. Da qui l’idea di fargli fare un’altra stagione al Club Brugge, che salvo sorprese giocherà di nuovo la Champions League.