Festa Inter con due scontenti: uno dà la colpa a Chivu

Tra i giocatori nerazzurri c’è chi non è molto felice nonostante il double scudetto più Coppa Italia

Per l’Inter quella chi si chiude sabato con la trasferta di Bologna è stata una stagione indimenticabile. Dopo un avvio difficile, Cristian Chivu ha finito in trionfo per le vie di Milano, nella sfilata a pullman scoperto in cui ha festeggiato con i tifosi il double scudetto e Coppa Italia. La prematura eliminazione in Champions ad opera del Bodo Glimt non cambia i giudizi molto positivi di questa annata.

Tutti contenti? Non proprio. Perché tra poco iniziano i Mondiali e a parte gli italiani e Zielinski, che a fine marzo hanno visto sfumare il sogno iridato, ci sono due calciatori che sono stati esclusi dai convocati delle rispettive Nazionali. Si tratta del tedesco Yann Bisseck e soprattutto del brasiliano Carlos Augusto. Quest’ultimo era stato inserito nella lista allarga a 55 dal Ct Ancelotti, ma poi non ha passato il taglio.

Può ancora rientrare nel caso si infortunasse un calciatore nel suo ruolo prima dell’esordio a Usa, Canada e Messico 2026. Ma le speranze sono poche. Anche per questo ha messo in stand-by il rinnovo con l’Inter: non è una questione di soldi ma di importanza in squadra. Carlos Augusto ha giocato tanto, ma Chivu lo ha escluso nei match decisivi in Champions contro Liverpool, Arsenal e Dortmund, dalla doppia sfida di campionato col Napoli e dalla finale di Coppa Italia contro la Lazio. Insomma, in quasi tutte le gare che contavano.