Dall’Inghilterra: operazione in chiusura e addio Inter

I nerazzurri hanno abbandonato la seguente pista da un bel po’ di tempo. Ad accaparrarsi il bomber, a lungo inseguito da Marotta, sarà ora un’altra squadra

L’Inter, in questa finestra di calciomercato estiva in particolar modo, è finita per gettare l’occhio su innumerevoli giocatori.

Nelle persone di Marotta e Ausilio in primis, i nerazzurri hanno, di fatto, inseguito a lungo alcuni e determinati profili come ad esempio quelli di: Azpilicueta, Trubin, Scamacca, Samardzic e così via. Colpi che, a dire il vero, sono poi rimasti in canna.

L’Inter, e su questo non ci piove, non è affatto riuscita a portare a termine, per tutta una serie di distinti motivi, le seguenti trattative chiudendo, a quel punto, per altri calciatori. Al posto di quei potenziali innesti, Inzaghi ha infatti accolto alla propria corte altre pedine come quelle di Audero, Arnautovic e molte altre (affare Pavard incluso, operazione ormai in chiusura).

Proprio il centravanti austriaco è, sostanzialmente, risultata un’alternativa su cui la stessa dirigenza interista ha poi deciso di puntare.

C’è da dirlo. Inizialmente, l’ex Bologna non era affatto una prima scelta, Questo perché, ancor prima di affondare il seguente colpo, l’Inter – per il dopo Lukaku – aveva posto i propri occhi su altri profili come, giusto per citarne qualcuno, quelli di Morata e Balogun.

Ora, proprio quest’ultimo – obiettivo ormai mollato da tempo dalla ‘Beneamata’ – è ad un passo dal lasciare l’Arsenal.

Sky Sports UK – Monaco ad un passo dall’accordo con Balogun: l’Arsenal lo valuta 50 milioni

Proprio come riferito dai colleghi di ‘Sky Sports UK‘ in queste ultime ore, il Monaco ha avviato tutte le procedure inerenti all’acquisto di Folarin Balogun dall’Arsenal ed è, a questo punto, vicinissimo a raggiungere un accordo con il giocatore per il suo potenziale ritorno in Francia.

Dopo aver militato nella passata stagione in Ligue 1, annata che lo statunitense ha trascorso in prestito al Reims, il classe ’01 – a lungo ricercato anche dall’Inter – potrebbe, a sorpresa, far ritorno dalle parti della Tour Eiffel.

La medesima fonte riferisce, infatti, che il Monaco – nuova pretendente inseritasi nella corsa al giocatore – è vicina all’accordo con il calciatore per le eventuali cifre dell’ingaggio. Attesa, perciò, una concreta offerta alla corte dell’Arsenal: club che in questo momento valuta Balogun per una cifra che si aggira attorno ai 50 milioni di sterline.

Ciò che è ormai appurato, invece, è il fatto che il giovane centravanti di attuale proprietà dei ‘Gunners’ abbia voglia di fare le valigie dal club su cui siede attualmente in panchina Mikel Arteta.

Da sapere che quello di Balogun è un profilo che, nel recente passato, è stato a lungo inseguito dall’Inter poi, però, mollato del tutto una volta che i nerazzurri hanno portato a termine l’operazione Arnautovic. Di fatto, quei soldi che la ‘Beneamata’ avrebbe voluto investire in precedenza per l’arrivo di un nuovo centravanti, sono poi stati destinati all’arrivo di Benjamin Pavard: operazione che è ormai in chiusura.