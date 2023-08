Colpo di scena Lukaku: lo prendono in prestito

In Inghilterra prevedono un altro colpo di scena nel romanzo estivo di Lukaku: il belga potrebbe trasferirsi di nuovo in prestito secco

E ora anche gli inglesi prendono in considerazione l’ipotesi che Romelu Lukaku possa andarsene in prestito per un anno alla Roma, senza alcun riscatto previsto nell’accordo con il Chelsea. In pratica, a fronte di vari fallimentari contatti per la cessione a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, i Blues si sarebbero arresi.

E così i londinesi potrebbero cambiar strategia dopo l’ennesimo ripensamento di Lukaku, che, come scrivono i tabloid britannici, avrebbe rifiutato pure il trasferimento alla Juventus.

Il Chelsea aveva rifiutato oltre 30 milioni offerti dall’Inter e voleva un trasferimento a titolo definitivo, scrive il Telegraph. Ma la trattativa con la Juve non è andata a buon fine. In più Lukaku avrebbe fatto sapere di non essere più interessato al bianconero: la Juve avrebbe cincischiato troppo a lungo, infastidendolo. Ed ecco perché ora Big Rom preferirebbe andare alla Roma in prestito.

Un altro colpo di scena per Lukaku? Potrebbe non essere l’ultimo. In gioco ci sono ancora altre tre possibilità. Un affondo da parte del Tottenham o di qualche altro club di Premier, per esempio. Un trasferimento alla fine del mercato europeo in Arabia. E, il coup de théâtre più inatteso, un reintegro nel Chelsea…

Lukaku alla Roma: colpo di scena possibile?

La Roma ci crede. Per far felice Mourinho, si dice che si potrebbe essere mosso addirittura Friedkin. Il proprietario del club giallorosso avrebbe telefonato a Boehly, il miliardario proprietario del Chelsea. E nel frattempo Mou avrebbe sentito già varie volge Big Rom. Si lavora su un prestito oneroso con diritto di riscatto. Lukaku dovrebbe però abbassarsi l’ingaggio. O meglio, il Chelsea dovrebbe pagarne una percentuale.

Pagato 115 milioni nel 2021, dopo due anni di ammortamento, al 30 giugno scorso, Romelu Lukaku pesava sul bilancio del Chelsea per 69 milioni. Per non fare una minusvalenza tra dodici mesi, i Blues dovrebbero piazzarlo a 46 milioni. Quindi questa potrebbe essere la cifra per il riscatto.

Alla Roma c’è preoccupazione anche pee l’ingaggio del giocatore, che si aggira attorno ai 12 milioni a stagione. Per questo è essenziale un accordo tra i due club per la partecipazione del Chelsea a una parte dell’ingaggio.

Mou gioca di strategia

Intanto Mourinho, incalzato sul possibile arrivo di Lukaku, ha deciso di nicchiare. Alla vigilia di Verona-Roma, il portoghese ha parlato in conferenza stampa, e ha spiegato come vede la situazione. “Per ora non abbiamo né Lukaku né Azmoum. Neanche Azmoun è un nostro giocatore ancora, quindi fatico a parlare di lui. È a Roma, non so se sia a Villa Stuart, quindi non lo vedo ancora come un giocatore della Roma… Immaginati a parlare di Lukaku, che è un giocatore del Chelsea“.

“Per non scappare dalla domanda, ci sono tanti club in Inghilterra e anche in Italia dove indichi un nome di un giocatore e si fa quello. Noi siamo in una situazione diversa“, ha detto Mou.

“Quello che mi è stato proposto dal direttore era Azmoun. Attenzione: non come il mio attaccante ma come uno dei miei attaccanti. Per essere uno dei miei attaccanti, se la sua condizione è buona, può aiutare. Ha fatto benissimo allo Zenit, non è andato bene al Leverkusen, e per questo possiamo prenderlo in prestito. Se avesse fatto bene, non avremmo potuto prenderlo. Dovrebbe arrivare un altro attaccante. Se sarà un terzo di qualità, con Belotti e Azmoun, abbiamo buone opzioni“.

Anche Pioli ha parlato in conferenza stampa di Lukaku. “Se ci saranno occasioni, il nostro club le sfruttarà“, ha detto l’allenatore del Milan. Il colpo di scena per Lukaku potrebbe essere un approdo in rossonero?