L’Inter lo blinda fino al 2027: tutto fatto per il rinnovo

I nerazzurri hanno definito un’altra operazione di mercato. Discorsi avviati già tempo, l’intesa è ora stata raggiunta sulla base di un accordo quadriennale

L’Inter, quest’anno più che mai, è scatenata in tutti i sensi sul mercato. Dopo aver concluso innumerevoli operazioni in questi due mesi e mezzo di tempo, i nerazzurri hanno deciso che fosse il caso di continuare su questa falsa riga ed è per questo che hanno ora portato a termine un’altra trattativa.

In questo caso, non si tratta né di un’operazione in entrata né tantomeno di un’affare in uscita, bensì di un rinnovo. Marotta e Ausilio, infatti, dopo aver definito nel recente passato i prolungamenti di contratto di gente come Bastoni e Calhanoglu, hanno ora deciso di blindare qualche altro loro componente, in questo caso della Primavera.

Si tratta, infatti, di una giovane pedina – classe ’05 in questo caso, sì vi diamo quest’indizio – su cui Inzaghi e i suoi sono pronti, a tutti gli effetti, a puntare per il futuro.

L’Inter blinda Stabile fino al 2027: intesa raggiunta per l’accordo quadriennale

Giacomo Stabile, difensore classe ’05 che nella passata annata ha indossato la divisa dell’Under 18 dell’Inter – per poi essere aggregato a più riprese alla prima squadra in questo pre campionato – è il profilo su cui i nerazzurri hanno deciso di puntare per il futuro.

Il buon centrale di difesa ‘made in Italy’ ha, infatti, raggiunto un accordo per il proprio prolungamento di contratto sino a giugno 2027 assieme all’Inter che, in verità, necessita di essere solamente formalizzato.

Già nella giornata di mercoledì, a dire il vero, gli agenti del calciatore hanno fatto meta in sede Inter per definire gli ultimi dettagli a riguardo.