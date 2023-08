Dall’Inter alla Roma, l’operazione è chiusa

Il seguente affare non sorride in favore dei nerazzurri, coloro che hanno deciso di snobbare definitivamente il giocatore già un po’ di tempo fa

Altri soli sei giorni: questa la restante parte di tempo che manca alla chiusura ufficiale di questa finestra di calciomercato estiva in formato 2023 eppure, di colpi, in questi abbondanti tre mesi, ne sono stati messi a segno eccome.

Innumerevoli squadre di Serie A hanno, di fatto, portato a termine decine e decine di operazioni di mercato. Tra le più attive troviamo sicuramente Milan e Inter, le due cugine milanesi che hanno, rispettivamente, concluso almeno dieci operazioni in entrata per parte.

Tanti, tantissimi gli innesti approdati, perciò, alle corti di Pioli e Inzaghi: con quest’ultimo che ha sì detto addio a Dzeko e Lukaku, calciatori su cui non potrà più contare per il proprio reparto avanzato, ma che ha comunque accolto altri attaccanti di un certo calibro come Thuram e Arnautovic (Alexis Sanchez incluso. Per lui si tratta di un ritorno alquanto apprezzato).

Di conseguenza, si è arenata da tempo l’ipotesi Azmoun: calciatore che, nel recente passato, era stato dato – in maniera del tutto timida – anche in orbita Inter e che è ora approdato alla Roma.

Azmoun è della Roma: potrebbe essere stato proposto anche all’Inter

Sardar Azmoun diventa, a tutti gli effetti, un nuovo calciatore della Roma: club che, a partire da ora, ha finalmente accolto un nuovo attaccante.

Sarà, infatti, l’iraniano il nuovo rinforzo offensivo per Jose Mourinho, tecnico che aveva espressamente chiesto alla propria dirigenza una nuova prima punta per poter sopperire all’assenza di Tammy Abraham per infortunio, attaccante di attuale proprietà giallorossa che resterà out sino a febbraio/marzo del nuovo anno.

Operazione che si è conclusa sulla base di un affare in prestito con diritto di riscatto tra i 12-13 milioni di euro. Questa la cifra che il Bayer Leverkusen intascherà nel caso in cui il club capitolino dovesse esercitare, nella prossima estate, la seguente opzione valida per il riscatto del giocatore: calciatore che, tra le tante cose, potrebbe anche essere stato proposto all’Inter nel recente passato date le scarse alternative che, sino a poco tempo fa, i nerazzurri di Milano possedevano là davanti una volta ricevuta la beffa Lukaku.

Affare fatto, perciò, con la Roma: sodalizio che nella passata annata ha potuto osservare da vicino il classe ’95 quando trovatosi difronte a Mourinho in Europa League da avversario.