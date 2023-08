Zero dubbi per Inzaghi: le probabili di Cagliari-Inter

Questa sera è in programma il posticipo della seconda giornata di Serie A. Tutte le indicazioni lanciate dal tecnico nerazzurro, e non solo, per questo match

L’Inter, a distanza di nove giorni esatti dal primo match ufficiale di questa stagione, torna a rimettere piede in campo e lo farà, questa volta, contro il Cagliari di Claudio Ranieri.

Sarà, infatti, nella splendida cornice di pubblico offerta dalla ‘Sardegna Arena’ che i nerazzurri affronteranno, questa sera, una delle tre squadre neopromosse: a partire, precisamente, dalle ore 20:45.

Entrambi i tecnici sembrano avere pochi dubbi riguardo la formazione titolare da schierare in campo per il posticipo di questa seconda giornata di Serie A. Scopriamo, perciò, insieme le possibili mosse di Simone Inzaghi e del tecnico dei rossoblù.

Inzaghi pronto a confermare Lautaro-Thuram in attacco: Ranieri deve scegliere tra Pavoletti e Luvumbo

Simone Inzaghi, dato lo splendido risultato conseguito in occasione della prima giornata di Serie A contro il Monza, sembra orientato a schierare in campo l’undici titolare che si era già visto in campo proprio contro la squadra di Raffaele Palladino.

Data l’assenza di Acerbi, ancora ai box, l’idea del tecnico piacentino è quella di confermare il terzetto difensivo Darmian-de Vrij-Bastoni dinanzi a Sommer.

Zero dubbi sulle fasce con Dumfries e Dimarco pronti a partire nuovamente dal 1′. A centrocampo: gli intoccabili restano, come sempre del resto, Calhanoglu e Barella con Mkhitaryan, al momento, in netto vantaggio su Frattesi.

Guai a toccare Lautaro là davanti, invece, con Thuram pronto ad appropriarsi da punto e accapo di una maglia da titolare a discapito di Arnautovic.

La stessa e identica cosa intende fare anche Claudio Ranieri: pronto a confermare, quasi del tutto, gli undici che si sono visti in campo in occasione dello 0-0 maturato allo ‘Stadio Olimpico Grande Torino’ alla prima giornata di A contro i ‘granata’.

Unico dubbio da sciogliere? Se non altro, eccezion fatta per la difesa dove al momento vi è Obert in vantaggio su Goldaniga, quello di scegliere definitivamente il partner d’attacco di Gaetano Oristanio, calciatore di attuale proprietà dell’Inter girato in prestito al Cagliari proprio dai nerazzurri. In questo caso, ballottaggio del tutto aperto tra Luvumbo e Pavoletti.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-INTER

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti, Oristanio. All. Ranieri

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

ARBITRO: Fabbri della sez. di Ravenna