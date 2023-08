“È inutile”: tutto saltato con l’Inter, Samardzic torna a parlare

Le dichiarazioni del centrocampista dell’Udinese, Samardzic, dopo la prestazione con gol ai danni della Salernitana, scacciando via le perplessità del mancato affare con l’Inter

La telenovela Lazar Samardzic ha occupato buona parte delle recenti giornate di calciomercato, scavalcando persino quella ormai scemata di Romelu Lukaku e il Chelsea.

Il centrocampista dell’Udinese, infatti, era ad un passo dal diventare un nuovo calciatore dell’Inter quando una brusca frenata da parte del padre-agente ha stravolto tutti i piani e abbattuto le convinzioni fino a quel momento maturate nella trattativa. Finché, di punto in bianco, le parti non sono riuscite a trovare l’intesa finale e l’Inter ha preferito investire nuovamente su Stefano Sensi come ultima pedina a completamento del reparto mediano di Simone Inzaghi.

Samardzic è stato dunque reintegrato a pieno titolo nel progetto tecnico di Sottil. Con tanto di risultati, visti sul campo. Il calciatore ha infatti disputato un’ottima gara contro la Salernitana, durante la quale ha messo anche il proprio sigillo con un gol all’interno dell’area di rigore impossibile da fallire. Grande soddisfazione per lui e il popolo friulano a tinte bianconere, come raccontato nell’intervista post-partita ai microfoni di DAZN.

“Siamo una squadra completa e sono convinto che i nuovi volti ci aiuteranno a raggiungere gli obiettivi stagionali. Il pareggio maturato oggi è comunque da portare a casa. Io ho sempre tanta voglia di giocare, sono concentrato e ho voglia di aiutare i compagni. Oggi l’ho fatto segnando un gol, peccato che sia mancata la vittoria“, ha commentato Samardzic in prima battuta.

Samardzic felice ad Udine: “Concentrato in ogni partita”

Poi l’attenzione è inevitabilmente ricaduta proprio sugli avvenimenti ambigui accaduti in relazione al suo presunto passaggio all’Inter.

Una condizione che non lo ha destabilizzato più di tanto: “Non ho sofferto per nulla. Sono concentrato su quel che sto facendo qui, inutile esser sofferenti. Anzi sono felice. Come lo sono stasera, lo sono in ogni partita“, ha quindi concluso. Parole decise, volte anche a spezzare il turbinio di voci sul suo conto e la gestione tutt’altro che perfetta di una trattativa inizialmente improntata sul cambio maglia.

