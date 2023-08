Gratis dai rivali, l’Inter ha trovato l’erede di Brozovic

I nerazzurri hanno in pugno il degno erede del croato, approdato in Arabia in questa finestra di mercato. Affare a zero già concluso dalla A

Nonostante un addio che oseremmo definire totalmente turbolento, Marcelo Brozovic resterà sempre e comunque un bel pezzo di storia dell’Inter.

Come ormai risaputo infatti, a causa di tutta una serie di vicissitudini, i nerazzurri hanno deciso, a partire già da quest’estate, di non contare più sul croato per il futuro: con lo stesso classe ’92 – rimasto a difesa di questi colori per ben otto stagioni e mezzo, mica pochi (ndr) – che, a quel punto, è poi atterrato in Arabia.

Il ‘Maestro di Cerimonie’ è, di fatto, approdato alla corte dell’Al-Nassr per un’operazione dal costo complessivo di circa 18 milioni di euro. E’ vero, c’è da dirlo: al suo posto è poi subentrato Davide Frattesi, centrocampista che s’ha, però, da considerarsi una mezz’ala e non un play-maker di centrocampo. Anche perché, parlandoci chiaro, l’Inter possedeva già in rosa il potenziale erede di Brozovic. Vale a dire Hakan Calhanoglu.

A questo punto, un grande plauso va fatto senz’alcun ombra di dubbio, oltre che all’intera dirigenza nerazzurra, al turco: colui che sta dimostrando di essersi immedesimato perfettamente, in tutto e per tutto, nel ruolo che inizialmente spettava al croato. Ed ora vi spieghiamo uno dei tanti perché.

Calhanoglu è il giocatore che ha percorso più km di tutti in Cagliari-Inter: Brozovic ora è solo un ricordo

Come già anticipato, c’è un dato inerente ad Hakan Calhanoglu che conferma appieno il suo essersi immedesimato perfettamente nei panni di Marelo Brozovic.

Durante Cagliari-Inter, infatti, il turco è risultato il giocatore che ha corso più di tutti percorrendo, di fatto, ben 12,787 km: aspetto che, inizialmente, contraddistingueva il suo ormai ex compagno di squadra Brozovic. La crescita avuta da Calhanoglu passa, perciò, anche sotto questo dettaglio: l’ex Milan è diventato, ormai, un giocatore totale in grado di adattarsi, anche a gara in corso magari, sia nel ruolo di mezzala che di mediano, cosa che sta facendo alla grande da circa un annetto di tempo.