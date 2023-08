Soldi e maxi scambio, pronta la firma coi nerazzurri

I nerazzurri sono vicini alla chiusura di un’inattesa operazione basata su soldi più scambio: nelle prossime ore potrebbe prevista l’ufficialità

Il mercato italiano dà segni di vivacità con un’interessante triplo colpo. Atalanta e Torino sembrano ormai d’accordo. La Dea vuol prendere il talentuoso difensore ventiquattrenne Alessandro Buongiorno, versando 17 milioni più il cartellino di Zapata e il prestito di Soppy al Torino. Pare che i due club stiano definendo gli ultimi dettagli per arrivare presto a una chiusura.

Buongiorno era un nome che piaceva anche all’Inter. Ausilio lo stava visionando da un po’ di mesi per la possibile eredità de Vrij (ma anche come riserva di Bastoni) l’anno prossimo… Cairo, però, lo ha sempre valutato troppo per i gusti di Zhang. Il ragazzo, cresciuto ed esploso nel Torino, vale uno sforzo. È un difensore centrale mancino, forte di testa e nei contrasti, abbastanza veloce e abile nell’impostazione del gioco.

L’Atalanta prende quindi un ottimo elemento e, al contempo, cede due giocatori ormai fuori dai piani di Gasperini: Duvan Zapata e Brandon Soppy (solo in prestito). Il valore complessivo dell’affare è di 25 milioni di euro. Con soldi e due uomini proposti in scambio, i nerazzurri sperano di definire entro oggi il nuovo acquisto.

Si parla dunque di un’offerta da 17 milioni più l’intero cartellino di Zapata e il prestito di Soppy per Buongiorno. Zapata, da tempo a disagio a Bergamo, è contento di poter lavorare con Juric, e anche Soppy sembra ansioso di trovare più minutaggio. Buongiorno, invece, si prepara ad aggiungersi a Djimsiti e a Scalvini per diventare interprete di un reparto sulla carta molto interessante.

TuttoSport ha rivelato che il Torino avrebbe già un accordo con Zapata: un contratto di tre anni da 2,5. Mancherebbe solo il sì definitivo di Buongiorno, che però sembra più che disponibile al trasferimento.

E intanto dovrebbe anche essere arrivato un accordo fra Dea e Alessandro Buongiorno. Quindi tutto sembra apparecchiato per il maxi scambio tra Atalanta e Torino che vede l’attaccante colombiano Duvan Zapata (seguito per settimane dalla Roma, prima che i giallorossi puntassero tutto su Lukaku) e il giovane difensore Soppy passare ai granata e porta Buongiorno a trasferirsi a Bergamo a titolo definitivo.

Proprio poche ore fa i dirigenti bergamaschi avrebbero trovato l’intesa con i procuratori di Buongiorno. Anche Garsperini avrebbe già parlato con il classe ’99 torinese spiegandogli di averlo voluto come interprete di una nuova era per la difesa nerazzurra.

I bergamaschi hanno stupito spendendo più di 70 milioni sul mercato, una cifra non in linea con la gestione Percassi. Ma dopo aver venduto Hojlund a 75 milioni, Demiral a 20 e Boga al Nizza per 18 era naturale che bisognasse spendere un po’ di più del solito.

L’acquisto più costoso è quello dell’ivoriano El Bilal Touré, preso dall’Almeria per 28 milioni. Poi c’è Scamacca, pagato 25. Bakker, terzino sinistro olandese, arriva la Bayen Leverkusen per 10 milioni circa. De Ketelaere è arrivato in prestito per 3 milioni. Adopo e Kalasinac sono arrivati a zero.

Il Torino, invece, si è rinforzato, con il difensore serbo Ivan Ilic, arrivato dal Verona per 15 milioni circa. Vlasic del West Ham, trequartista croato, ha richisto 12,8 milioni. 7 milioni sono andati al Cagliari per Bellanova. 4, invece, all’Inter per Valentino Lazaro. Sembre dal Verona è arrivato Tamaze, che però è costato solo 2,8. Nemanja Radonjic, ex Olympique Marsiglia è stato pagato 1,70 milioni. A Cairo piacciono le virgole nelle cifre.