Dalla Primavera al professionismo, firma ufficiale in arrivo

Nuova destinazione per il baby talento dell’Inter Primavera alla sua prima esperienza nel mondo professionistico, Botis in Serie C

Fa tutto parte dell’attenta strategia di mercato dell’Inter. Come ogni altro giovane talento cresciuto nelle giovanili nerazzurre e passato sotto la guida di Cristian Chivu nella formazione Primavera, anche un altro giovanissimo lascerà il club nerazzurro per intraprendere un nuovo percorso di perfezionamento altrove.

Si tratta del portiere Nikolaos Botis, protagonista della passata stagione nel campionato Under. Il calciatore resterà di proprietà dell’Inter ma raggiungerà in prestito il Monopoli, club militante nel Girone C di Serie C, per la prima esperienza nel mondo professionistico. L’operazione dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore. Al termine della validità del contratto nel giugno 2024 farà poi rientro alla base, con la possibilità di essere nuovamente smistato.

Botis al Monopoli, lascia l’Inter in prestito

Qualche tempo fa il suo agente Theofilos Karasavvidis aveva già preannunciato alla possibilità di vedere il proprio assistito nel professionismo. “Sono tre anni che gioca per l’Inter, grazie a loro è cresciuto molto. Ha fatto esperienza, è migliorato ed è tempo che continui coi grandi“, aveva dichiarato.

Botis ha accumulato 26 presenze nel passato campionato Primavera, totalizzato anche 7 clean sheet. Ha inoltre figurato sulla panchina della Prima Squadra nel corso delle due partite della fase a gironi di Champions League della passata stagione dell’Inter, contro il Barcellona.