Inter, problema muscolare per Sensi: i dettagli

Un nuovo stop preoccupa l’Inter: Stefano Sensi si è fermato in allenamento per un problema muscolare e la sua presenza contro la Fiorentina è a forte rischio

L’ultimo giorno di calciomercato coinvolge Stefano Sensi non solo per le voci di un possibile trasferimento last-minute. Il centrocampista ex Sassuolo e Monza è infatti incappato nell’ennesimo stop in carriera per problemi muscolari. Intanto si registra proprio da parte del Sassuolo un sondaggio per un prestito o un trasferimento low-cost. Il club neroverde starebbe insistendo per convincere il giocatore a tornare nel club in cui è esploso.

Sia Sensi che il suo agente Beppe Riso vorrebbero però la permanenza a Milano. La situazione si è ulteriormente ingarbugliata con l’arrivo di Klaassen a zero dall’Ajax e le resistenze di Asllani al trasferimento in prestito allo stesso Sassuolo o agli altri club di A che lo stanno corteggiando.

Per Sensi il nuovo stop dovrebbe dipendere da un leggero affaticamento muscolare. Presto il club nerazzurro diramerà un comunicato stampa per aggiornare i tifosi sulla condizione del ragazzo. Non è chiaro se il problema potrebbe costare a Sensi l’esclusione dalla lista dei convocati di Simone Inzaghi per Inter-Fiorentina.

In dubbio per la gara valida per la terza giornata di Serie A, in programma domenica sera a San Siro, c’è anche Alexis Sanchez, che non avendo svolto un regolare ritiro è molto indietro con la condizione.

Problema muscolare per Sensi: il centrocampista è di nuovo fermo

Sembra che già ieri, 31 agosto, Sensi avesse avvertito un fastidio. Qualora restasse in nerazzurro, come sembra al momento, date le sue intenzioni di confermarsi in nerazzurro, resta a oggi in dubbio per il prossimo match.

C’è poi chi, più machiavellico, pensa a una simulazione o a uno stop di facciata da parte del centrocampista per poter ponderare meglio il da farsi a poche ore dalla chiusura del calciomercato. Un’ipotesi da scartare. Ciò che è certo è che l’Klaassen a centrocampo chiude ulteriori spazi, sia per Sensi che per Asllani.

Il classe ’93 olandese in uscita a costo zero dall’Ajax non è ovviamente il tipo di centrocampista che Simone Inzaghi aveva chiesto per completare il reparto. Il tecnico voleva una mezzala strutturata fisicamente, con caratteristiche perlopiù difensive.

Resta da capire in che modo Inzaghi sfrutterà l’olandese. In effetti Klaassen assomiglia idealmente a una riserva di Mhkitaryan, quindi a una mezzala sinistra chiamata ad attaccare e all’assalto nei momenti in cui si affrontano squadre più chiuse. Lo stesso ruolo che appartiene sulla carta proprio a Stefano Sensi, che però avrebbe più compiti di costruzione che di inserimento.

Klaassen esclude dunque Sensi da ogni potenziale rotazione a centrocampo? Il centrocampista di Urbino sta per uscire o retrocedere nelle gerarchie come settimo centrocampista? Lo scopriremo già stanotte.