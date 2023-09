Klaassen all’Inter: c’è l’annuncio UFFICIALE

Il centrocampista si unisce al gruppo nerazzurro di Simone Inzaghi a titolo gratuito, ecco il comunicato ufficiale del club

Un colpo a sorpresa del giusto valore, non tanto economico quanto strutturale. Perché Davy Klaassen si unisce in via ufficiale al progetto dell’Inter di Simone Inzaghi a titolo gratuito dopo aver lasciato l’Ajax, portando con sé un bagaglio notevole di esperienze internazionali e la fama di essere un calciatore completo.

L’idea di portare a corte del tecnico piacentino l’ultimo centrocampista a completamento del reparto mediano era già nell’aria, nonostante la dirigenza avesse già fortemente lavorato in quest’ottica per renderlo quanto più folto ed attrezzato possibile per la nuova stagione. Neppure il tempo di metabolizzare le varie alternative nel ruolo che i nerazzurri hanno completato l’operazione Klaassen nel giro di pochissime ore, agli sgoccioli della sessione estiva di mercato, trovando il pieno consenso della sua entourage.

Affare lampo dell’Inter, Klaassen firma il contratto annuale

Dopo l’approdo a Milano e le visite mediche completate con esito positivo al CONI per l’idoneità sportiva agonistica, il calciatore ha raggiunto il quartier generale dell’Inter sito in Viale della Liberazione per apporre la firma al nuovo contratto in nerazzurro. Questo avrà durata di un anno più opzione sulla stagione successiva.

A seguire il comunicato ufficiale del club diramato sui propri canali web: “Il centrocampista olandese classe 1993 arriva a titolo definitivo dall’Ajax. Centrocampista duttile, abile negli inserimenti e con il fiuto del gol: Klaassen è pronto ad affrontare questa nuova sfida a tinte nerazzurre”.