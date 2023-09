Klaassen in, Asllani out? La decisione dell’Inter

L’arrivo di Klaassen mette di nuovo in discussione il futuro all’Inter di Asllani. Tutto è possibile in queste ultime ore di mercato, anche se l’Inter ha già un piano

Neanche il tempo di immaginarlo, ed è subito naufragato il possibile scambio di prestiti fra Inter e Sassuolo che avrebbe potuto portare Asllani in neroverde e Maxime Lopez in nerazzurro. L’idea, forse suggerita da Inzaghi o da Carnevali, non si è realizzata per opposizione del centrocampista albanese.

Con una trattativa flash, l’Inter ha invece portato a Milano Davy Klassen. Un trequartista adattabile a mezzala o a mediano, bravo a pressare e inventare soluzioni in attacco e a far goal. L’olandese, elemento di sicura qualità tecnica ma non troppo affidabile dal punto di vista atletico, non sembra il perfetto sostituto di Calhanoglu davanti alla difesa.

Quindi ci si chiede cosa abbia ora in mente Inzaghi. L’ex Ajax è il settimo centrocampista in rosa (l’ottavo, contando Agoumé). Di conseguenza, sembra lecito aspettarsi che qualcun altro debba uscire.

Stefano Sensi, come spiegato nelle scorse settimane, dovrebbe restare. Lucien Agoumé, che ha rifiutato tutte le offerte giunte per lui quest’estate, è sul mercato ma finora non si è mosso da Milano. E poi c’è Asllani, che è l’unico elemento in rosa che può dare il cambio a Calhanoglu.

L’arrivo di Klassen turba Asllani: cosa potrebbe succedere

Otto centrocampisti per tre ruoli sono oggettivamente troppi. Eppure l’ex Empoli dovrebbe continuare a giocare per l’Inter anche quest’anno. Insomma, il discorso è lo stesso fatto per Sensi, la cui permanenza è stata già decisa nei giorni scorsi.

Ieri, a ogni modo, i procuratori del giovane centrocampista albanese sono stati in sede a viale della Liberazione. Luca Puccinelli ed Elio Berti hanno di certo parlato con Ausilio del desiderio del ragazzo di giocare di più e dell’idea di un possibile prestito. Tuttavia Asllani non ha espresso entusiasmo per la possibile cessione al Sassualo: preferirebbe tornare all’Empoli.

Davy Klaassen potrebbe movimentare con il suo arrivo il mercato in uscita dell’Inter, e in questo senso tutti sono ancora coinvolti: uno tra Lucien Agoumé, Kristjan Asllani e Stefano Sensi potrebbe essere sacrificato. Di certo, allo stato attuale, se nessuno uscisse, due centrocampisti rimarrebbero fuori dalle liste UEFA.

Ecco perché il giovane albanese si è preso qualche ora per riflettere sulla propria situazione. L’innesto di Klaassen rischia di ridurre ulteriormente le sue possibilità di giocare. E tutto ciò potrebbe infine convincerlo a muoversi per una stagione in prestito per trovare più continuità di impiego.

L’impressione è che qualcuno all’Inter stia spingendo per il prestito, proprio per salvaguardare l’importante investimento. Si dice anche che Asllani gradirebbe un ritorno a Empoli (sempre in prestito). Una pista che però non scalderebbe la società, che vorrebbe per lui un upgrade.

La situazione di Sensi e Agoumé

In generale, potrebbero esserci sul serio delle opzioni di uscita per Asllani, anche last-second. Lo vogliono il Sassuolo, l’Empoli, il Bologna la Fiorentina. Anche la Salernitana potrebbe farsi avanti. Sembra comunque che la volontà sia quella di proseguire ancora insieme.

Anche Stefano Sensi ha deciso di trattenersi a Milano, anche da settimo centrocampista. L’Inter crede che il ragazzo possa essere utile. Lo scorso anno il centrocampista di Urbino ha giocato in tutto 28 partite di campionato con il Monza (con 3 goal e 2 assist). In totale ha fatto quasi gli stessi minuti di Gagliardini e Asllani messi insieme. Come settimo centrocampista sarebbe quindi un vero e proprio lusso. Inzaghi punta sulla sua capacità di cambiare una partita con una giocata.

E poi c’è Lucien Agoumé che è ancora in rosa ma difficilmente rimarrà. I suoi agenti, dopo il no all’Almeria del francese, stanno lavorando per trovargli una squadra in Ligue 1. Nel caso, si proverà anche a proporlo nelle altre finestre di mercato all’estero ancora aperte dopo le otto di stasera.