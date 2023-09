Anche lui raggiunge Brozovic in Arabia, futuro già scritto

Un altro ex nerazzurro è già con Marcelo Brozovic in Arabia Saudita: acquistato a parametro zero dall’al-Nassr, dovrebbe legarsi al club anche per i prossimi anni

E così anche Alex Cordaz è andato a finire all’al-Nassr: il portiere ha raggiunto in Arabia Brozovic e Cristiano Ronaldo, firmando un contratto di un anno da circa 1 milione di euro per fare il secondo di Ospinna (ex Nizza, Arsenal e Napoli) o il terzo (dietro Ospinna e Amin Al-Bukhari). Poi, dall’anno prossimo, come anticipato già a giugno scorso, potrebbe restare in Arabia Saudita come preparatore dei portieri.

Il primo ad accoglierlo nel nuovo Paese non poteva essere altri che l’amicone Brozovic; e di fatti, nemmeno il tempo di atterrare a Riad, che sui social di Cordaz è apparsa una storia in cui il quarantenne è in auto con l’ex centrocampista dell’Inter. Il portiere e Brozovic si sono mostrati mentre cantavano insieme in auto la canzone Tango di Tananai.

Dopo che Cordaz ha firmato con il nuovo club e ha cominciato ad allenarsi con Ronaldo e gli altri, è arrivata la seconda storia condivisa. Stavolta Brozo e Cordaz si sono dati da fare con una grigliata (documentata però sui social dal croato). Una tradizione molto interista, quella della grigliata. Ecco perché quasi tutti i commenti al post di Brozovic evocano sentimenti di nostalgia nerazzurra.

Cordaz in Arabia Saudita con Brozovic: resterà a lungo con l’al-Nassr

La squadra allenata da Luis Castro si arricchisce quindi di un altro elemento proveniente dai campionati europei. Il club di Riad ha preso Otávio dal Porto per 60 milioni circa, Sadio Mané dal Bayern (per 30 milioni), Laporte dal City (quasi 30 milioni), Seko Fofana dal Lens per 25 milioni… E ancora l’altro ex Inter Alex Telles per 4,5 milioni dallo United. E, infine, Brozovic, dall’Inter, per 18 milioni.

Tra gli acquisti dell’ultima ora figura poi Luiz Felipe: il difensore del Betis Siviglia si è trasderito in Arabia Saudita per circa 20 milioni di euro. Ci sono anche altri “europei” o stranieri cresciuti in Europa in squadra, arrivati precedentemente. C’è Cristiano Ronaldo, ma anche Konan, terzino sinistro della Nazionale ivoriana preso dal Reims l’anno scorso.

Dopo Cristiano Ronaldo, uno degli acquisti più importanti dell’al-Nassr è stato Talisca, ex Benfica. Il bomber della squadra è approdato in Arabia Saudita nel 2011 dopo aver militato in Cina. Il caro Talisca ha segnato una trentina di goal in quaranta presenze nella sua prima annata a Riad. C’è poi il trequartista ubzeko Masharipov (si diceva che avesse litigato con i dirigenti perché non avrebbe voluto lasciale a Ronaldo la maglia numero 7).

Dopo una partenza abbastanza romorosa nel calciomercato estivo 2023, il club di Riad si è fermato per quasi un mese. Come mai? A fine luglio, la FIFA ha bloccato il mercato dell’al-Nassr per il mancato pagamento di bonus in relazione all’acquisto di Musa dal Leicester. Il debito risale al 2018. E così la FIFA ha vietato al club di tesserare nuovi acquisti (sia che si tratti di trasferimenti nazionali o internazionali) per le prossime tre finestre di mercato.

La carriera di Cordaz in Italia

Alex Cordaz, portiere classe ’83 ha iniziato la sua carriera all’Inter. Nella stagione 2001-2002 è stato la prima scelta davanti a Mathieu Moreau nella Primavera, vincendo anche il campionato di categoria. A 19 anni è stato ceduto in C1, allo Spezia, dove ha fatto il secondo di Rubini. Nel 2003 è tornato all’Inter come terzo portiere della prima squadra, mentre il suo ex competitor Moreau veniva ceduto allo Spezia.

Brozo che ascolta Tango con Cordaz in Arabia e tagga Tananai che reposta tutto 🥹❤️ pic.twitter.com/tMzqiTxcMJ — I M La Silvia 🖤💙 (@La_Silvia23) August 23, 2023

Nel gennaio 2005 è tornato allo Spezia, dove ha vinto la Coppa Italia Serie C. L’anno dopo ha giocato all‘Acireale di Serie C1. L’anno dopo, nel 2006, nell’ultimo giorno di mercato, Cordaz è stato ceduto in comproprietà al retrocesso Treviso.

Fallito il Treviso, Cordaz si è ritrovato senza squadra e in seguito ha accettato di trasferirsi in Svizzera unendosi a parametro zero al Lugano. Nel 2011 è tornato in Serie B con il Cittadella. Due anni dopo, nel 2013, è stato ingaggiato dal Parma a parametro zero. Nel 2015 è passato al Crotone. Durante questo periodo è riuscito a mantenere la porta inviolata 48 volte e a sfiorare un goal dalla propria area. Nel 2021 è tornato all’Inter dove si è trattenuto come terzo portiere fino al 2023.