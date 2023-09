Lukaku è una ‘beffa’ doppia: che errore nell’estate 2022

Il belga si è accasato ufficialmente alla Roma. L’Inter, nel frattempo, paga ancora questa mossa compiuta da parte della dirigenza

E’ tutto vero. Romelu Lukaku è, a tutti gli effetti ormai, un nuovo giocatore della Roma: club che ha deciso di affondare il colpo dando una clamorosa accelerata al seguente affare in questi ultimissimi giorni di mercato.

Ancor prima che arrivasse il gong finale di questa finestra di calciomercato estiva, infatti, la dirigenza giallorossa ha deciso di mettere nelle mani di Jose Mourinho un importante rinforzo di spessore: e sì, purtroppo stiamo parlando del belga.

Sarà lui, infatti, il sostituto di Tammy Abraham: centravanti costretto a dover restare ai box sino a febbraio/marzo del nuovo anno. La Roma – dopo essere sbarcata a Londra a inizio settimana – ha trovato un accordo col Chelsea sulla base di un affare in prestito secco oneroso da 5,8 milioni di euro più bonus.

Contratto annuale per il belga con un ingaggio da 7,5 milioni netti: circa 4 milioni di euro in meno rispetto a quanto percepiva, in teoria, alla corte dei ‘Blues’. Da sapere, quindi, che per questo determinato affare, il club capitolino spenderà complessivamente circa 13 milioni per trattenere ‘Big Rom’ dalle parti del Colosseo per un solo anno di tempo. Un affare, c’è da dirlo, che lascia eccome l’amaro in bocca all’Inter per più motivi.

Rimpianto Dybala per l’Inter: i nerazzurri non avrebbero dovuto puntare su Lukaku l’estate scorsa

L’Inter, ad oggi, paga ancora le conseguenze del mancato affare Dybala: calciatore per cui i nerazzurri avevano trovato da mesi un accordo e che è poi passato alla Roma per via della scelta intrapresa da parte della ‘Beneamata’ di puntare su Lukaku al suo posto.

A quest’ora, infatti, l’Inter avrebbe potuto contare su un attacco formidabile formato, ipoteticamente, da Lautaro e Dybala e, invece, la scelta di Marotta, Ausilio e dell’intera dirigenza – Inzaghi compreso – si è rivelata completamente sbagliata, oltre che priva di ogni logica.

Nerazzurri che, complessivamente, hanno investito nella scorsa stagione ben 19 milioni di euro per trattenere il belga a Milano per un solo anno e ricevendo, successivamente, una clamorosa e doppia beffa.

Di fatto, a poter godere in questo momento di un attacco super, è proprio la Roma: sodalizio che, a partire da quest’annata, potrà contare sia su ‘Big Rom’ che sulla ‘Joya’ a discapito della ‘Beneamata’.

Ricordiamo, inoltre, che l’ex Juventus sarebbe potuto arrivare ad Appiano a titolo prettamente gratuito, ma così non è stato. Inter che continua, perciò, a mordersi le mani.