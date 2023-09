Prestito con diritto, affare chiuso: è nerazzurro

By

Un’altra operazione di mercato è stata conclusa in A sul gong finale. Di mezzo c’è anche l’Inter

E’ terminata ormai, da appena tredici ore circa per essere un po’ più precisi, la seguente finestra di calciomercato estiva.

E’ stato, infatti, alle ore 20 di ieri sera che si è conclusa ufficialmente la campagna acquisti 2023 in formato estivo. Ancor prima del gong finale, però, si son fatti registrare – già negli scorsi giorni a dire il vero – diversi movimenti di mercato. E questo vale sia sul fronte delle entrate che delle uscite.

Anche l’Inter, a onor del vero, figura tra quelle determinate squadre che sono riuscite a concludere qualche colpo last-minute. E che colpo, in questo caso. Proprio i nerazzurri di Milano hanno, infatti, portato a termine l’affare Pavard dal costo complessivo di 30 milioni di euro + bonus. Ciò nonostante, c’è da dire che non è questa la sola ed unica operazione che si è consumata in questi ultimissimi giorni di mercato.

Ad essere sinceri, anche l’Atalanta ha concluso un buon colpo in entrata. Vale a dire quello di Emil Holm, accostato nel recente passato non soltanto alla Juventus, ma anche all’Inter.

Holm è dell’Atalanta: il calciatore era finito anche nei radar dell’Inter

Emil Holm è, a tutti gli effetti, un nuovo calciatore dell’Atalanta.

Già negli scorsi giorni, infatti, gli ‘orobici’ hanno raggiunto un’intesa per questo determinato affare assieme allo Spezia. Operazione che si è conclusa sulla base di un affare in prestito oneroso dal costo di 2,5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 8,5 milioni.

Di conseguenza, vi sono, inevitabilmente, coinvolte anche Juventus e Inter: con questi ultimi che, a dire il vero, avevano sì preso in considerazione il nome dello svedese (ancor prima dell’arrivo di Cuadrado) senza, però, reputare mai e poi mai Holm una priorità assoluta.