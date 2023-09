Primavera d’estate; occhi su Kamaté e Akinsanmiro

L’Inter Primavera 2023-2024 è chiamata a tornare a occupare un’alta posizione in classifica dopo l’ultima annata deludente. Nell’undici di Chivu vanno tenuti d’occhio Kamaté e Akinsanmiro

I più forti sono andati via (Valentin Carboni, Pio Esposito, Iliev, Curatolo, Zanotti), ed è cambiato anche il direttore del settore: ora c’è Massimo Tarantino al posto di Roberto Samaden, che intanto è passato all’Atalanta. Si preannuncia dunque un’altra stagione di transizione per la Primavera. Chivu, dopotutto, è stato chiaro. L’allenatore ha già dichiarato che la società non punta a vincere a tutti i costi: l’obiettivo principale è quello di far crescere i giovani promettenti, mettendo in conto tutti i rischi del caso.

I nomi importanti dell’annata sono quelli di Enoch Owusu, Ebenezer Akinsanmiro, Giacomo Stabile (in goal anche con i grandi nel precampionato), Aleksander Stankovic e Issiaka Kamaté. Ma ci sono anche volti nuovi su cui scommettere. Su tutti, merita attenzione Aidoo, terzino destro discreto in fase offensiva, cresciuto nel Chievo e poi passato all’Inter U-17.

Chivu punta anche sul greco Christos Alexiou, centrale difensivo che l’anno scorso ha giocato nelle giovanili dell’Atromitos, e su Matteo Spinaccè, un giovane talento, che ha appena compiuto diciassette e ha già attirato l’attenzione di diversi club.

Dall’U-17 arrivano anche Quieto, Cocchi, terzino sinistro classe 2007, e quattro giovanissimi aggiunti alla lista dei convocabili. Cioè Tigani, centrocampista del 2006, Zanchetta, centrocampista del 2006, Zamarian, portiere del 2006 e il matador dell’U-16 Mosconi, attaccante classe 2007.

Akinsanmiro e Kamaté, le star della Primavera 2023-24

Issiaka Kamaté è un centrocampista veloce e versatile. Può fare la mezzala e il regista, ma grazie alla sua abilità nel saltare l’uomo gioca benissimo come ala. Ha fisico e un buon controllo palla. Perde però spesso il controllo, si arrabbia, commette fallo e protesta. Va quindi tenuto a bada.

Akinsanmiro è un trequartista, ma oltre a fare bene l’impostatore, si abbassa a recuperare palloni e a contrastare i contropiedi. In molti casi gioca à la Barella, provando i box-to-box e le aperture illuminanti con strappi e passaggi verticali di prima.

Il ragazzo di origini nigeriane si era fatto notare in occasione del Torneo di Viareggio 2022. Il centrocampista classe 2004 ha infatti brillato in occasione della penultima edizione della competizione giovanile con la maglia dell’Alex Transfiguration (squadra che ha perso poi in finale col Sassuolo, sconfitta ai calci di rigore). Su Akinsanmiro sono piombati gli scout del Real Madrid, della Juvenuts e della Fiorentina. Alla fine lo ha preso l’Inter.

Il tesseramento è arrivato il 14 febbraio, ma in pochi mesi si è integrato benissimo con la Primavera e si è anche allenato varie volte con la prima squadra. Simone Inzaghi già lo tiene d’occhio per il futuro. Tra i ragazzi della Primavera, quelli che piacciono di più al tecnico piacentino sono senza dubbio Stante, Stabile e Akinsanmiro.

Gli attaccanti di Chivu

Sia Kamaté e Akinsanmiro sono natualmente portati ad agire sulla destra, fascia di competenza di un nuovo elemento interessante: il nuovo terzino Aidoo. Anche sull’altra fascia c’è una sorpresa positiva. Si tratta del giovanissimo Cocchi: un ragazzino dai polmoni d’acciaio e la giusta faccia tosta per alternare chiusure da mastino e affondi da ala.

Attenzione anche a Matteo Spinaccè, un ragazzino che l’anno scorso ha realizzato 17 goal e 7 assist tra Under-17 e 18, e che quest’anno, all’esordio con la Primavera, ha senato dopo appena tre minuti dal suo ingresso. Ha nei pieni grandi giocate.

L’altro campioncino d’attacco è il classe 2005 ghanese Enoch Owusu: forse il più promettente atleta fra i ragazzi allenati da Chivu. A livello tecnico, invece, il più forte è Zefi (che in questi giorni è seguito insistentemente dal Newcastle e da altre squadre di Premier). Completano l’attacco il polacco Zuberek, la vera punta centrale della squadra, e Sarr, senegalese classe 2004, pure lui un centravanti puro.