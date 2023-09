Bastoni in Arabia: ecco cosa succede

La Saudi Pro League, campionato in cui attorno si è creato un vero e proprio giro di soldi, si sta via via espandendo. Occhio a questo scenario di mercato

In questi ultimi mesi, siamo stati vittima del movimento creatosi attorno al campionato arabo: torneo che, tutto d’un tratto, ha accolto innumerevoli campioni e non.

Più e più sceicchi hanno, infatti, accolto alle rispettive corti diversi giocatori che, sino a pochissimo tempo fa, recitavano un importante ruolo in Europa. Pensiamo ad esempio ai vari Benzema, Messi e Kante, fino ad arrivare anche ad altri calciatori un po’ meno influenti ma pur sempre dotati di un potenziale tecnico che è da considerarsi tutt’altro che indifferente.

In casa Inter, c’è da dirlo, tra i tanti addii andati in scena in questa finestra di calciomercato estiva, si è fatto registrare – in sponda Araba – quello di Brozovic, accasatosi a sua volta all’Al-Nassr per circa 18 milioni di euro.

Nel frattempo, proprio in queste ultime settimane, nuovi e determinati giocatori sono finiti al centro di alcuni scenari di mercato non particolarmente apprezzati: su tutti, quello di Gabri Veiga. Calciatore che, più che discutibilmente, approderà anche lui in Arabia, ad appena ventun anni però, e lo farà andando a beneficiare di un ricco contratto da circa 12 milioni di euro a stagione.

Pur trattandosi solamente di un classe ’02, il giovane talento spagnolo non se l’è sentita dire di no a questa ricchissima proposta: cosa che potrebbe aver fatto, magari, qualcun altro dalle parti di Appiano.

Proposta giunta dall’Arabia e poi rifiutata da Bastoni? Gli scenari futuri

Alessandro Bastoni, difensore che in questi ultimi anni ha offerto un altissimo rendimento, potrebbe anche rientrare tra quei calciatori che, all’oscuro di tutto magari, potrebbero aver ricevuto un’invitante proposta dall’Arabia. Poi declinata, in ogni caso.

Allettanti offerte potrebbero essere, infatti, giunte nei confronti del centrale natio di Casalmaggiore, visto e considerato il giro del tutto spropositato che si è creato attorno a questo campionato.

Ammesso e concesso che tutto ciò sia accaduto per davvero, è cosa più che lecita pensare che Bastoni abbia, a quel punto, risposto prontamente (ed eventualmente) con un no secco ad una qualsiasi proposta Saudita. Difensore che è legatissimo all’Inter.

Ciò nonostante, non è affatto detto che, in futuro, la musica possa essere la stessa. Questo perché, al giorno d’oggi, può davvero accadere di tutto e di più nel mondo del calciomercato: a maggior ragione quando a muovere tutto sono i soldi.