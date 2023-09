Lautaro: “A questi livelli grazie al lavoro. Su Lukaku dico che…”

Grande inizio di stagione del capitano dell’Inter: “Ogni giorno voglio crescere e fare di più. Alla classifica capocannonieri ci tengo, ma l’importante è che la squadra vinca”

Cinque gol nelle prime tre, una dedizione alla causa incredibile. Quello che stiamo vedendo è senz’altro il miglior Lautaro di sempre: “Sì, è così – ha ammesso l’argentino al microfono di ‘Dazn’ dopo il 4-0 inflitto alla Fiorentina – Sono felice, la famiglia sta bene e quella è la cosa principale. Cerco sempre di dare il massimo, a volte ci riesco facendo gol”.

“È il lavoro che mi ha fatto arrivare a questo livello – ha sottolineato l’argentino – Ogni giorno voglio crescere e fare di più. Alla classifica capocannonieri ci tengo, ma l’importante è che la squadra vinca. Inter più aggressiva? Sì, stiamo lavorando sulla riaggressione. Abbiamo calciatori con le caratteristiche ideali. Recuperare palla vicino all’area avversaria è sempre importante perché ti dà possibilità di creare occasioni da rete, l’1-0 è nato così. Derby? Il Milan si è rinforzato tanto – ha evidenziato il numero dieci – ha giocatori di qualità ma ora il pensiero è alla Nazionale. Sicuramente contro di loro sarà una partita importante e bellissima”. In chiusura, Lautaro non risponde su Lukaku, che ha smesso di ‘seguire’ su Instagram: “Abbiamo Thuram, Arnautovic e Sanchez che sono grandi giocatori, sono contento per loro. Se glisso su Lukaku? Sì… (ride, ndr)”.

Thuram: “L’esultanza è per Dimarco. Qui non ci sono titolari”

“Oggi è stata una grande gara di squadra”. Così invece Marcus Thuram, il migliore in campo della sfida coi viola. Il francese ha segnato il primo gol in maglia nerazzurra servendo a Lautaro l’assist per il due a zero e procurandosi il rigore poi trasformato da Calhanoglu.

“Sono contento del gol e dell’assist, è stata una bella serata – le sue parole a ‘Dazn’ – L’esultanza è per Dimarco, so come esulta lui e allora l’ho fatta per lui. Se è bocciata la Thu-La? Non lo so, io do il mio meglio e se facciamo gol siamo contenti. Qui non ci sono titolari, per questo l’Inter è una grande squadra”. Thuram è pronto al primo derby da calciatore interista: “Mi aspetto una partita calda”.