Cuadrado: “Avanti così famiglia Inter”. Sfottò di Asllani

3 settembre 2023: una data importante per Cuadrado e per l’Inter: il colombiano sembra ora pronto davvero pronto a farsi accogliere nella famiglia nerazzurra. O quasi

Dopo l’assist che ha portanto al 4-0 contro la Fiorentina, un cross teso e preciso, che ha permesso a Lautaro di infilare la personale doppietta, qualcosa è cambiato per Juan Cuadrado. Messa la palla in rete, capitan Lautaro è andato ad abbracciare il colombiano, presto raggiunto da tutti gli altri interisti in campo. E quando quell’abbraccio generale si è sciolto, il Toro ha indicato al pubblico l’ex Juve, per invitare tutti i support nerazzurri a un applauso.

A più di un mese dall’arrivo a Milano, Cuadrado è infatti ancora fischiato da parte dello stadio Meazza. Un atteggiamento che non sta evidentemente bene a chi lotta in campo e pretenderebbe un sostegno meno settario da parte del tifo.

Da capitano, Lautaro ha voluto dunque sottolineare la necessità di cambiare registro. Ora Cuadrado è all’Inter, fa parte della squadra e della famiglia nerazzurra: va supportato, senza remore.

Lo stesso colombiano ha fatto riferimento al temine famiglia. Alla fine del match contro la Fiorentina, sul proprio profilo Instagram, l’ex Juve ha postato una foto in spogliatoio con il Toro, insieme alla didascalia: “Era importante la vittoria prima della sosta, avanti così famiglia Inter. Tre punti importanti, grazie a dio“.

Cuadrado accolto nella famiglia nerazzurra, ma occhio alla reazione di Asllani

Sotto quel post è però comparso uno strano commento da parte di un compagno di squadra. Tanti hanno infatti notato il commento a caldo di Kristjan Asllani, che ha rivolto al compagno colombiano l’emoticon del pagliaccio. Un riferimento usato sottoforma di icona o di concetto anche dai tifosi juventini che criticano l’ex loro capitano per la scelta di essersi unito ai rivali.

“Ok, è impazzito Aslla“, ha scritto un utente sotto il commento del centrocampista albanese. “Bravo, sei un mito“, ha invece reagito qualcun altro. Fra i commenti al commento c’è anche un: “Interista vero!“. “Qualcuno dica ad Asllani che non ha switchato account“, scrive un altro simpaticone.

Difficile credere che Asllani, un ragazzo educato e d’indole per nulla polemica, abbia voluto con il suo intervento criticare il compagno di squadra. Di certo c’è qualche altra spiegazione che avrà a che fare con dinamiche personali, prevedibilemente di natura non offensiva. Forse l’albanese ha utilizzato l’emoticon del pagliaccio per evidenziare e celebrare la personalità giocosa del colombiano.

Fra le altre cose, Asllani è stato uno dei pochi che dalla panchina ha voluto abbracciare Cuadrado in occasione del 4-0. Ci sarà modo e tempo per chiarire, approfittando della pausa nazionali. Alla fine sono solo giochi e scherzi tra compagni di squadra. All’Inter sono tutti felici dopo tre vittorie e tre clean sheet, e non c’è nessuna esigenza di appesantire la situazione. In famiglia ci si prende in giro.

Inzaghi punta fortemente su Asllani

Asllani partirà con l’Albania, convocato dal ct Sylvinho, per giocare contro la Repubblica Ceca e la Polonia, il 7 e poi il 10 settembre. Due partite importanti, valide per le qualificazioni agli Europei 2024.

A fine partita, Simone Inzaghi ha parlato della gestione dei nuovi arrivi e della scelta di mandare in campo Asllani al posto di Calhanoglu con il quinto cambio. “Klaassen ha fatto un solo allenamento, ci darà una mano“, ha detto il mister nerazzurro. “Pavard ha fatto due allenamenti, lo conosciamo tutti. Oggi volevo inserirlo ma ho preferito Asllani perché lo meritava. Ci punto fortemente.”

Intanto però il giovane albanese è uno dei candidati all’esclusione dalla lista Champions. L’Inter ha in rosa otto centrocampisti e almeno due di loro non saranno sfruttabili nella coppa europea. Il primo escluso dovrebbe essere Agoumé. Per l’altro posto se la giocano Sensi e Asllani.