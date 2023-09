Lista Champions League: ecco chi resta fuori

By

Selezionati i venticinque nomi convocabili da Inzaghi in occasione dei match di Champions League in programma nei prossimi mesi, soltanto uno resta fuori

A campionato slanciato è tempo di iniziare a pensare, con trepidante attesa, ai primi momenti della stagione in cui dovranno essere fatte tante valutazioni sull’assetto da proporre nel corso dell’imminente partenza della fase a gironi di Champions League.

L’Inter ha certamente intenzione di riconfermare quanto di buono mostrato fino allo scorso giugno e perché no, ripetersi. Un obiettivo alla portata ma comunque di difficile realizzazione se non ci fosse un grande gruppo, coeso e determinato, ad assistere Simone Inzaghi nell’impresa.

Dopo aver conosciuto le sfidanti dei nerazzurri nel girone come Real Sociedad, Benfica e Salisburgo, i nerazzurri sono andati incontro ad un’importante lavoro di scrematura al fine di selezionare i venticinque nomi prescelti per l’occasione. Entro la mezzanotte di oggi la lista che ne conseguirà verrà infine ceduta all’UEFA che potrà quindi procedere con la registrazione ufficiale.

Sensi fuori dalla lista convocati dell’Inter in Champions League

Non tutti i calciatori dell’Inter attualmente presenti in organico, tuttavia, hanno ricevuto la chiamata tanto attesa. Uno di loro, infatti, ha dovuto lasciare il posto a Kristjan Asllani dopo esser entrato in ballottaggio a seguito della conferma certa del nuovo arrivo Davy Klaassen.

Si tratta dell’altro centrocampista Stefano Sensi, rientrato quest’anno a corte di Inzaghi dopo l’esperienza in prestito al Monza. Quest’ultimo dovrà dunque seguire la sua squadra dagli spalti e sperare di poter essere meglio sfruttabile in campionato e Coppa Italia.

Ecco la lista UEFA completa:

1. Yann SOMMER

2. Denzel DUMFRIES

6. Stefan DE VRIJ

7. Juan CUADRADO

8. Marko ARNAUTOVIC

9. Marcus THURAM

10. LAUTARO Martinez

12. Raffaele DI GENNARO

14. Davy KLAASSEN

15. Francesco ACERBI

16. Davide FRATTESI

20. Hakan CALHANOGLU

21. Kristjan ASLLANI

22. Henrikh MKHITARYAN

23. Nicolò BARELLA

28. Benjamin PAVARD

30. CARLOS AUGUSTO

31. Yann BISSECK

32. Federico DIMARCO

36. Matteo DARMIAN

70. Alexis SANCHEZ

77. Emil AUDERO

95. Alessandro BASTONI