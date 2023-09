Rispunta Papu Gomez: firma a zero con l’Inter

Il fantasista argentino Papà Gomez potrebbe esser stato riproposto in Serie A dopo il triste epilogo con il Siviglia, ma al suo posto c’è già l’olandese Klaassen

Trentacinque primavere di grande talento per Alejandro Gomez, detto ‘Papu’, distribuite lungo una carriera ricca di soddisfazioni e successi. Non ultimo quello collezionato lo scorso inverno con la maglia della Nazionale Argentina al Mondiale in Qatar.

Sembrava che la sua avventura al Siviglia potesse durare ancora, almeno fino al termine ultimo della scadenza del contratto nel giugno 2024. Ma qualcosa non ha funzionato. Possibili attriti interni al progetto tecnico del club spagnolo lo hanno pian piano allontanato dal supportare una causa che alla fine non ha ritenuto più congrua alle sue aspettative. Così, di pari passo con le scelte della dirigenza, Papu Gomez ha rescisso ufficialmente il proprio contratto qualche giorno fa.

Papu Gomez in Serie A? Ipotesi possibile come la Saudi Pro League

Il distacco, come detto, era nell’aria. Come nell’aria è ancora la possibilità che lo storico fantasista dell’Atalanta possa fare rientro in Serie A nell’immediato futuro. Ora che a mercato chiuso sono gli svincolati a rubare la scena.

Voci di corridoio hanno ipotizzato che l’attaccante possa essere stato proposto anche all’Inter nel corso degli ultimi giorni, trovando tuttavia un muro piuttosto invalicabile da parte della dirigenza nerazzurra. Non perché non piaccia o non potesse essere un profilo valido, ma molto lascia presagire al fatto che Gomez potesse essere un doppione alla Alexis Sanchez di cui Simone Inzaghi possa fare a meno. Per caratteristiche tecniche infatti l’esperto argentino ha nelle sue corde un gioco di rifinitura che, a prescindere dalla presenza del cileno, non renderebbe giustizia all’impostazione tattica promossa dal tecnico piacentino.

Scartata l’opzione Inter, non si esclude che possa tornare utile a qualche altra rivale nel campionato italiano. In ultima battuta, non meno probabile, potrebbe finire nel campionato arabo di Saudi Pro League ove risiedono tanti altri fuoriclasse di un’altra epoca. Molto dipenderà anche dalla sua voglia di mettersi ancora in mostra dall’una o dall’altra parte.