Smacco al Milan, Inzaghi dice tutto: “Voleva l’Inter”

Il tecnico è già in clima derby: “Abbiamo grande rispetto di loro, sono una squadra ben allenata. Sappiamo tutti com’è finita l’anno scorso e due anni fa…”

“Abbiamo fatto cinquanta giorni perfetti da luglio, con grande spirito e partecipazione. Tutti i ragazzi hanno lavorato in maniera ottima, e non era facile con il mercato aperto. Tre partite senza subire gol è certamente un bel segnale”. Inzaghi elogia la squadra nella conferenza stampa post successo per 4-0 contro la Fiorentina.

Coi tre punti, i nerazzurri agganciano il Milan in testa alla classifica. Proprio i rossoneri saranno gli avversari dopo la sosta per le Nazionali: “Avremo poco tempo per preparare il derby, ma questo è il calcio moderno. Il derby è una gara sempre particolare, sappiamo cosa rappresenta per noi e per i nostri tifosi. Abbiamo grande rispetto per il Milan, è una squadra ben allenata. Sappiamo tutti com’è finita l’anno scorso e due anni fa…”

A proposito di Milan, a inizio estate l’Inter ha vinto il derby di mercato al rush finale aggiudicandosi Marcus Thuram, con la Fiorentina autore del primo gol in maglia nerazzurra. Per il francese, Inzaghi spende parole importanti: “Ha scelto l’Inter e aveva tanta voglia. Dal primo giorno di ritiro lavora con grande intensità, è un calciatore molto intelligente che si è inserito molto bene grazie anche all’aiuto dei compagni. Meritava questo gol”.