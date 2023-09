Un problema serissimo: Inzaghi ne perde 17, Lautaro 48 ore prima

Le tre vittorie con porta inviolata nelle prime tre di campionato non rendono Inzaghi troppo sereno: c’è un grosso problema da affrontare che coinvolge 17 uomini

Il problema si chiama pausa nazionali. Una pausa che arriva nel momento migliore dell’Inter, e che per Simone Inzaghi si traduce nell’assenza forzata di 17 giocatori prima del derby. Per prepararsi a fronteggiare in casa il Milan, i nerazzurri avranno a disposizione pochi giorni. E Lautaro Martinez tornerà a Milano, dopo un’impegnativa partita ad alta quota, a sole 48 ore dal match.

Per via delle convocazioni, Inzaghi si ritroverà a lavorare ad Appiano con pochissimi titolari. Alla ripresa c’è il Milan di Pioli, e per questo l’ambiente nerazzurro è abbastanza teso. Già da oggi i calciatori interisti cominceranno a partire. Qualcuno volerà dall’altra parte del mondo.

Sono 17 in tutto i giocatori dell’Inter convocati dalle rispettive nazionali. Per Inzaghi non è una buona cosa. Primo, perché si interrompe sul più bello un ciclo interessante di ottime prestazioni e di ottimo lavoro in allenamento. Secondo, perché giocatori da poco arrivati saranno subito allontanati dal nuovo ambiente. Succederà a Pavard e a Davy Klaassen, di cui in reaòtà nessuno si aspettava la convocazione nell’Olanda.

Ad Appiano rimarranno i due portieri di riserva, Audero e Di Gennaro, il giovane Bisseck, l’acciacciato Sensi, Carlos Augusto e Mkhitaryan (solo perché ha detto addio alla nazionale armena). Si teme dunque una dispersione dell’affiatamento e del morale. E c’è apprensione per il jet-leg, con Lautaro, Sanchez e Cuadrado che giocheranno l’ultima partita per le qualificazioni al Mondiale 2026 nella notte italiana tra il 12 e il 13. Insomma, c’è anche il rischio che siano fuori fare per il ritorno ad Appiano programmato per il 14.

L’unica nota positiva è il rientro rapido del blocco azzurro. Barella, Bastoni, Dimarco, Darmian e Frattesi giocheranno l’ultima partita contro l’Ucraina il 12, ma a San Siro, quindi saranno già a Milano e pronti ad allenarsi il mattino seguente. Anche Yann Sommer, che giocherà in Svizzera, dovrebbe tornare subito.

Prima degli italiani torneranno l’albanese Asllani e gli olandesi Dumfries, de Vrik e Klaassen. Questi quattro dovrebbero essere infatti a disposizione di Inzaghi già lunedì. Martedì torneranno Pavard e Thuram. L’elemento più critico è Lautaro. Il Toro è statisticamente e moralmente un giocatore indispensabile quando c’è in ballo un derby. Per Lautaro sono già 8 i goal contro il Milan (in 14 derby complessivi, di cui 9 vinti e 3 persi).

C’è anche l’incognita forma, dato che il Toro sarà sottoposto a una sfida fisicamente estenuante. L’Argentina giocherà contro l’Ecuador il giorno 7 a Buenos Aires. Poi il 12 volerà in Bolivia, per giocare a 3.600 mentri sopra il livello del mare, circa, a La Paz, dove scarseggia l’ossigeno.

Tutti gli impegni dei nazionali

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco e Davide Frattesi giocheranno la prima a Skopjie contro la Macedonia del Nord il 9 settembre. Poi il 12 saranno a Milano per sfidare l’Ucraina. Asllani giocherà a Praga contro la Repubblica Ceca di Skriniar il 7 e a Tirano contro la Polonia il 10.

Arnautovic disputerà un’amichevole contro la Moldavia a Linz. Quindi il 12 volerà in Svezia per il turno di qualificazioni a Euro 2024 contro la squadra allenata da Janne Andersson. L’altro nuovo attaccante dell’Inter, Alexis Sanchez dovrà scendere in campo contro Uruguay a Montevideo l’8 settembre. Poi contro la Colombia in casa, a Santiago, il 12. Incontrerà Cuadrado, che il 7 giocherà pure contro il Venezuela a Barranquilla.

Benjamin Pavard e Marcus Thuram sono impegnati il 7 in casa contro l’Irlanda e poi in amichevole a Dortmound contro la Germania il 12. Stefan De Vrij, Denzel Dumfries e Klaassen giocheranno il 7 in casa contro la Grecia e poi il 10 a Dublino contro l’Irlanda. Yann Sommer andrà in Kosovo il 9 e giocherà contro l’Andorra in Svizzera il 12.

Hakan Calhanoglu giocherà l’8 contro l’Armenia e poi a Genk contro il Giappone il 12. Per finire, Lucien Agoumé è stato convolcato nell’U-21 francese. Gioverà il 7 contro la Danimarca e l’11 contro la Slovenia a Capodistria.