L’agente dell’attaccante esce allo scoperto: “Ausilio non rispondeva”

“So cosa ti serve e ho quello che ti serve”: rivelato il testo del messaggio inviato al Direttore sportivo dell’Inter

“Ausilio non rispondeva”. A parlare è l’agente di uno dei volti nuovi dell’Inter di Inzaghi in testa alla classifica a punteggio pieno, in compagnia del Milan, dopo le prime tre giornate di campionato.

Stiamo parlando di Marko Arnautovic, col fratello-agente Danijel che a ‘ServusTv’ ha parlato di come si è concretizzata l’operazione tra i nerazzurri e il Bologna.

“Avevamo già parlato con due top club italiani – ha esordito Danijel Arnautovic – In quel momento l’Inter non era nemmeno nei radar e il Bologna aveva già risposto picche alla Roma perché non poteva trovare il sostituto”.

“Sembrava che Marko dovesse restare, poi ho visto che ai nerazzurri serviva un attaccante – ha aggiunto il fratello-agente dell’austriaco – In quel momento ne aveva solo due in rosa e questo non basta quando si gioca la Champions, per cui ho scritto al direttore sportivo dicendogli: ‘So cosa ti serve e ho quello che ti serve’… Ma Ausilio non rispondeva, anche se lo conosco da 14 anni e siamo davvero amici. Ma poi ha chiamato, abbiamo chiarito tutto, quindi il Bologna ha accettato l’offerta”.