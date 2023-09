Nuovo bomber a zero: arriva l’annuncio ufficiale

Sarebbe potuto essere il nuovo bomber dell’Inter, ma alla fine ha scelto di non allontanarsi troppo dal punto di uscita

Quest’estate, durante l’affannosa ricerca di un nuovo bomber, possibilmente a zero, per il dopo Dzeko e Lukaku, l’Inter ha valutato diversi profili. Uno di questi nomi ha ora una nuova squadra: è arrivato l’annuncio ufficiale e il giocatore è già alle prese con gli allenamenti con i nuovi compagni…

Il sogno a zero dell’Inter per la stagione 2023/24, a parte Thuram, è stato per parecchie settimane Firmino, poi finito all’al-Ahli, sedotto da uno stipendio da 20 milioni a stagione. Alla fine è arrivato, o meglio tornato, Alexis Sanchez, che Inzaghi e la squadra conoscono e apprezzano, sperando che il cileno possa garantire buone prestazioni e forma fisica ottimale.

Qualora non fosse arrivato el Niño Maravilla, Marotta aveva comunque altri nomi sulla propria lista: Alfredo Morelos, Moussa Marega, Tanguy Coulibaly, Papu Gomez e soprattutto Mariano Diaz, calciatore trentenne dominicano, dal 2012 al Real Madrid (tranne per una parentesi, abbastanza felice, nel 2017-2018, all’Olympique Lione, quando mise a segno 18 reti in 37 presenze).

Nuovo bomber per il Siviglia: era stato valutato anche dall’Inter

Diaz è sempre stato un profilo seguito e apprezzato da Piero Ausilio. Anche se, negli ultimi anni, per via dello scarso utilizzo con i Blancos e per dei comportamenti non sempre ordinari e traquilli, l’obiettivo aveva di certo perso appeal anche ai suoi occhi.

In ogni caso l’ex Real Madrid è ora un giocatore del Siviglia. È infatti arrivato l’annuncio ufficiale del club andaluso sull’acquisto del nuovo bomber a zero. L’attaccante, noto per la sua forza fisica, la sua velocità palla al piede e la tecnica individuale, si era svincolato a fine giugno dopo la fine del suo contratto con il Real Madrid. Superate le visite mediche e firmato il nuovo contratto con il club andaluso, Diaz si è legato al Siviglia per un anno.

L’ex Real ha anche già scelto il numero di maglia: il 12. L’altro obiettivo di mercato dell’Inter poi finito al Siviglia, Lukebakio, prenderà invece il numero 11 lasciato libero dall’addio di Tecatito Corona.

⚽️🌧️ @marianodiaz7 y Soumaré completan su primera sesión de trabajo en la ciudad deportiva.#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 3, 2023

Anche la Lazio e la Roma avevano provato a sondare l’ex Real Madrid. Per tutte le squadre italiane è sorto però il problema dell’ingaggio, dato che l’attaccante chiedeva 4 milioni. Stessa storia per il Milan, dopo che è saltato a poche ore dalla fine del mercato l’accordo con Taremi.

Nelle ultime concitate ore della sessione estiva, i rossoneri hanno infatti contattato i procuratori di Diaz, senza però riuscire a trovare un accordo. E, così, alla fine, il club ha optato per Luka Jovic della Fiorentina.

E così dopo che il suo profilo è stato accostato a numerose squadre italiane, Mariano Diaz ha scelto di non allontanarsi troppo da Madrid. Mendilibar lo ha già accolto per integrarlo nel proprio reparto offensivo, orfano di un altro svincolato molto chiacchierato: il Papu Gomez.

Diaz spera di rilanciarsi dopo un lungo periodo ai margini con il Real Madrid guidato da Ancelotti. E il Siviglia spera che il domenicano possa essere l’uomo giusto per risollevare le sorti di una squadra che non ha approcciato benissimo la nuova stagione.

Presto potrebbe arrivare al Siviglia un altro svincolato seguito da parecchi club italiani, e in particolare dal Napoli: il difensore Sergio Ramos.