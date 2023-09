Zilliacus torna a parlare: “Ecco cosa ha fatto Zhang”

Thomas Zilliacus non resiste: ha voluto di nuovo parlare di Zhang, a pochi giorni dall’ennesima autocandidatura a possibile acquirente del club

Secondo il ricco imprenditore finnico Thomas Zilliacus, molti tifosi interisti continuano a contattarlo, invitandolo a farsi avanti per comprare il club nerazzurro. E questo perché avrebbero capito le sue più sincere intenzioni, ovvero “prendersi cura di un’istituzione che vive dell’amore del suo popolo“. Nell’intervista rilasciata la settimana scorsa a La Repubblica, Zilliacus affermava infatti, molto poeticamente, di non voler comprare un oggetto.

Quanto ai critici, cioè ai tanti che tendono a prenderlo poco sul serio, magari scrivendogli di smettere di parlare e di farsi pubblicità sfruttando il nome dell’Inter, il buon Thomas ha detto di capirli e perdonarli. Forse vorrebbe anche zittirli tutti quanti tirando fuori i soldi che servono per convincere Zhang.

Ma c’è un problema: “Un club non è un gelato che si prende al supermercato. Io non ho disponibilità illimitate, ma ho disponibilità e competenza sufficienti per mettere insieme un gruppo di investitori. Ed è quello che sto facendo. Il processo richiede tempo“…

Zilliacus continua a parlare di Zhang, ma stavolta cambia tono

Ma Zilliacus continua ad agognare quel gelato, e per questo continua ininterrottamente di parlare di Inter e di Zhang. Ha sempre un commento da fare, il caro Thomas, anche a rischio di contraddirsi. Tempo fa, per esempio, aveva criticato su X l’acquisto di Arnautovic, dichiarando che l’Inter avrebbe fatto meglio a investire su giovani promesse, sull’esempio del Barcellona.

Ora invece scrive: “Gran lavoro di Zhang e del suo team“. E già, perché dopo aver annunciato di essere disponibile anche come investitore o socio di minoranza per Zhang, Thomas Zilliacus si è sentito forse di nuovo autorizzato a parlare sui social della gestione di Suning commentando la notizia del taglio dei costi della rosa effettuato in quest’ultima sessione di mercato.

“Anche se ci sarà sempre chi non è d’accordo, a livello generale i giocatori costosi e ormai un po’ in là con l’età sono stati rimpiazzati con giocatori più freschi, con buon potenziale e meno cari. Un bilancio equilibrato consente a una squadra di calcio di costruire il successo a lungo termine“, ha spiegato Zilliacus nella sua analisi veicolata sul social.

Good work by Steven Zhang and his team. While there always will be those who disagree, on a general level expensive players with their best years behind them have been replaced by new and less expensive signings with good potential. A balanced budget enables a football club to… pic.twitter.com/UAfdYi59tp — Thomas Zilliacus (@TZilliacus) September 5, 2023

Un utente, probabilmente tedesco, risponde a Zilliacus e gli domanda: “Ciao Thomas, hai detto che cerchi qualche investitore per comprare l’Inter, soprattutto fondi pubblici. Ha mai pensato di cercarli tra gli investitori degli Stati del Golfo e magari di fare questo business dell’Inter insieme ai fondi pubblici sauditi, che tengono molto agli investimenti nei top club?”

Qualcuno più ironico, invece, commenta: “Ancora devi venire e già stai a mettere le mani avanti“. Poi c’è l’utente più diretto che replica: “Caccia il grano oppure smettila di farti pubblicità con la nostra Inter“.

Attenti a non prendere troppo sul serio il signor Zilliacus. Sì, parla molto. Ma probabilmente lo fa perché è un tipo appassionato. Va ricordato che il suo nome come possibile compratore dell’Inter è stato fatto da Reuters, che non è l’ultima delle pubblicazioni in ambito finanziaria. E l’ultima intervista da lui concessa è stata pubblicata da La Repubblica.

A oggi non abbiamo elementi per sottovalutarlo né per sopravvalutarlo. Ma bisogna comunque tenere in considerazione le parole di uomo di successo che sembra così interessato all’Inter.