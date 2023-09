Addio all’Inter e ancora disoccupato: “È successo tre settimane fa”

Dopo l’addio all’Inter, il ventinovenne è ancora disoccupato, ma presto potrebbe trovare una nuova sistemazione. Ecco che fine ha fatto uno dei peggiori acquisti nerazzurri degli ultimi anni

Dov’è finito Dalbert? Spulciando le foto che il laterale brasiliano posta su Instagram, lo si vede in vacanza con la moglie, contento in spiaggia o a mollo. Intanto i suoi agenti continuano a lavorare per trovargli una nuova sistemazione. Dal 30 giugno, infatti, il terzino ex Nizza non è più un giocatore dell’Inter, e dopo l’addio per scadenza naturale del contratto, il ragazzo è rimasto disoccupato.

Emerson Figueiredo, uno dei suoi rappresentanti, ha parlato della situazione particolare del classe ’93 nato a Barra Mansa (un comune dello Stato di Rio de Janeiro) con Revista Colorada: “Ho già parlato con l’Internacional di Dalbert, ma non ho ricevuto proposte. È successo circa tre settimane fa, ma le discussioni non sono più andate avanti“, ha confessato un po’ avvilito Figueiredo.

Scaduto il suo contratto con l’Inter, Ausilio e Marotta gli hanno augurato buona fortuna, e chi si è visto si è visto. L’esterno sinistro brasiliano sperava di poter trovare una nuova squadra in Italia. Nessuno si è fatto avanti. Si è perciò ragionato di un ritorno in Brasile. La ricerca di una nuova squadra, a quanto pare, non è andata ancora a segno.

Vista la situazione, con buona probabilità, l’esterno sinistro brasiliano sarà costretto a tornare in Patria. A ventinove anni, dopo molte delusioni e un paio di infortuni pesanti, sarà difficile rilanciarsi, ma Dalbert ha il dovere di provarci.

Dalbert è ancora disoccupato dopo l’addio all’Inter

La sua esperienza all’Inter è stata parecchio infelice. Ma per Henrique Dalbert, nel destino, potrebbe esserci proprio un’altra Inter, quella brasiliana. Capiremo meglio cosa potrebbe succedere nelle prossime ore, ma per il momento la destinazione più probabile per il terzino arrivato in Italia nell’estate del 2018 dal Nizza sembra proprio Porto Alegre, cioè la città dell’Internacional.

Secondo quanto scrivono in Brasile, Dalbert potrebbe firmare un contratto della durata di un anno con la squadra del Rio Grande do Sul, con delle clausole che stabiliscono il pagamento in base alle presenze effettive. In pratica, parte dell’ingaggio gli sarà riconosciuta solo in base alle presenze in campo.

Due settimane fa Dalbert aveva parlato delle proprie intenzioni a ge.globo: “La mia priorità a oggi è restare in Europa, ma non chiudo le porte al calcio brasiliano. Se fosse la cosa migliore per la mia famiglia, ci tornerei senza problemi. Vedremo“, aveva spiegato l’ex Inter.

Dalbert aveva cominciato a farsi notare all’inizio degli anni ’10 in Brasile, per poi trasferirsi in Portogallo, all‘Academico de Viseu nel 2013, dove giocò un totale di 45 presenze e segnò 2 goal prima di passare nel 2015 al Vitoria de Guimaraes.

Nel 2016 il passaggio al Nizza, dove quell’anno giocava anche Mario Balotelli. Dopo una sola stagione nel campionato transalpino, nell’estate 2017 fu ceduto all’Inter per 20 milioni di euro. A consigliarlo a Zhang fu Sabatini, allora consulente di mercato dei nerazzurri, con assenso di Ausilio.

Una carriera non brillante, dall’Inter all’Inter

Il buon Dalbert esordì contro la Roma, quando l’Inter vince 3-1 con una vittoria per 3-1. Nella prima stagione in nerazzurro giocò 14 partite in campionato e una in Champions, distinguendosi spesso per prestazioni molto timide e impacciate, soprattutto in difesa.

L’anno dopo non andò meglio. Le presenze furono di nuovo 13, ma Dalbert cominciò a collezionare una serie spaventosa di errori. Così a fine agosto 2019 il terzino sinistro fu ceduto in prestito alla Fiorentina, nella speranza che potesse rifiorire. In Viola trovò continuità ma non recuperò mai la forma e la brillantezza del periodo francese.

Nel 2020 l’Inter lo diede in prestito al Rennes, nell’illusione che l’aria transalpina potesse fargli meglio. Il Rennes non lo fece giocare molto e alla fine non lo riscattò. Tornato all’Inter dopo la fine dell’infruttuoso prestito, venne ceduto in prestito al Cagliari. Una stagione sfortunata, culminata in un trauma distorsivo al ginocchio sinistro che gli ha impedito di ripresentarsi ad Appiano per il pre-campionato a luglio.