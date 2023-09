Affondo dall’Arabia e addio choc: Lautaro l’erede

Un bomber del calcio europeo continua a essere l’obiettivo principale dei ricchissimi club d’Arabia: in Spagna già parlano di un addio choc e di Lautaro come possibile sostituto

Il mercato estivo europeo si è già chiuso da un po’, e fra un giorno calerà, almeno provvisoriamente, anche il sipario sul ricco e imprevedibile calciomercato saudita. Si ragiona per questo in prospettiva, e molti addetti ai lavori hanno già cominciato a interrogarsi su quale potrebbe essere il nuovo colpo grosso per il 2024 da parte della Saudi Pro League. In questo senso c’è chi prevede un assalto dall’Arabia al Barcellona per lo scippo di Lewandowski.

Il goleador polacco, secondo il sito fichajes.net, sarebbbe già da tempo nel mirino di alcuni dei club più ricchi del Paese arabo. Dall’Arabia Saudita si continuerebbe dunque, con una certa ostinazione, a cercare di intrigare Robert Lewandowski, per strapparlo al Barcellona.

Il club catalato, in realtà, ha smentito varie volte la possibilità di una cessione, dichiarandosi non interessato alla trattativa. Si è vociferato di un’offerta giunta quest’estate, sotto i 40 milioni, nemmeno considerata dalla dirigenza blaugrana.

Il problema è che i sauditi non si arrendono: secondo il sito iberico sarebbero già disposti a fare uno sforzo finanziario senza precedenti. L’addio choc è dunque possibile, se dall’Arabia dovessero giungere offerte superiori ai 100 milioni; e in questo senso si teme anche per il futuro di Lautaro Martines all’Inter, dato che l’argentino potrebbe essere per Xavi uno dei pochi giocatori in grado di sostituire senza sfigurare il polacco.

Lewandowski in Arabia: offerta choc e paura per Lautaro

Secondo i media spagnoli nelle ultime settimane si sarebbero registrati diversi tentativi da parte dell’Arabia Saudita per convincere il Barcellona a vendere Lewandowski. Il punto è che i sauditi potrebbero sfruttare la precarietà finanziaria del club catalano, prensentando la proverbiale offerta che non può essere rifiutata.

“Tuttavia, il Barcellona resta fermo nella sua decisione di non separarsi dal capocannoniere“, si legge sul sito spagnolo. E in effetti anche Lewandowski, che in ogni occasione pubblica continua a dichiarare amore per la maglia e per la città, si è mostrato finora abbastanza riluttante all’idea di seguire Benzema e Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita.

E questo nonostante l’allettante offerta economica che potrebbe essergli ventilata dagli sceicchi. Il polacco, però, ha fatto capire di voler continuare col Barça, per poi magari chiudere la sua carriera al Bayern Monaco.

L’insistenza saudita e i piani del polacco

L’attaccante è rimasto molto legato alla sua esperienza in Germania, e infatti ne parla spesso. Ultimamente ha ricordato il suo personalissimo record di 41 goal in un solo campionato in Bundesliga, e ha poi detto la sua su Harry Kane: “Non credo riuscirà a battere il mio record“…

“Il mio record è stato incredibile“, ha dichiarato l’attaccante del Barcellona ai microfoni di Bild. “A volte ci ripenso e mi chiedo: ma come ho fatto? È stato pazzesco. Harry Kane è un grandissimo giocatore, ma c’è da dire che la Bundesliga è un campionato difficile. Penso che abbia bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi”.

L’insistenza dell’Arabia Saudita nel rincorrere le stelle del calcio europeo potrebbe secondo alcuni analisti di mercato intensificarsi l’anno prossimo. Per ora i sauditi hanno sperimentato. Dal prossimo anno cominceranno a fare sul serio, pianificando.

Sebbene siano riusciti ad attrarre allenatori e giocatori di spessore, ci sono però tanti campioni che continuano a resistere. Sappiamo che gli arabi non getteranno la spugna per Robert Lewandowski. Difficilmente potranno risolvere la questione entro il 7 settembre. Quindi ci ripenseranno per la prossima stagione.