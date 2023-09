L’annuncio in diretta sull’Inter: “Ha portato rabbia”

Fabrizio Biasin di ‘Libero’ è intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play parlando del grande avvio di stagione della squadra di Inzaghi, fresco di rinnovo fino al 2025

“Non dirò mai dopo tre giornate che l’Inter vincerà lo scudetto, ci sono troppe variabili”. Così Fabrizio Biasin a Tv Play commentando il grande avvio di stagione della squadra di Inzaghi, prima in classifica a punteggio pieno in compagnia di quel Milan che sfiderà nel derby dopo la sosta per le Nazionali.

“L’Inter ha dato a Inzaghi – ieri ufficiale il suo rinnovo fino al 2025, ndr – una rosa completa. E non era scontato visti i paletti societari. Contro la Fiorentina, per 9/11 era la squadra dell’anno scorso – ha sottolineato il giornalista di ‘Libero’ – Ed è stata a guardare gente come Pavard, Klaassen, Sanchez… Questa Inter ha acquisito consapevolezza dopo la Champions, l’anno passato ha avuto paura in alcune partite, invece nelle prime tre di questo ho visto padronanza”.

“Quest’anno si sono preparati nella maniera adeguata – ha evidenziato Biasin a Tv Play – Probabilmente nella scorsa stagione la confusione sul mercato ha avuto ripercussioni nelle prime giornate. Ora, invece, è ripartita con idea chiara, con un gruppo compatto. Anche la questione Lukaku ha portato rabbia, di quella positiva, nello spogliatoio”.