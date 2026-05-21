Bisseck, parte l’insurrezione: “Così non ha senso”

Il difensore centrale tedesco dell’Inter al centro di un caso: “Dopo la finale di Coppa Italia…”

La notizia era nell’aria e adesso è diventata ufficiale: Yann Bisseck è stato escluso dai Mondiali 2026. Il commissario tecnico Julian Nagelsmann ha diramato la lista dei 26 calciatori della Germania che faranno parte della spedizione tedesca in Usa, Messico e Canada. Nonostante una stagione molto positiva con l’Inter, il difensore centrale nativo di Colonia non ha ricevuto la chiamata. E in patria è partita una piccola sommossa.

La piattaforma dedicata allo sport Ran ha attaccato il Ct tedesco per l’esclusione del numero 31 nerazzurro in un articolo dal titolo ‘Perché la mancata convocazione di Bisseck non ha senso‘. “L’obiettivo dovrebbe essere quello di costruire la miglior squadra per ambire al titolo, lavorando con umiltà per riuscirci – si legge nel pezzo – Non c’è dubbio che Bisseck sia un grande difensore e goda della stima del suo allenatore Chivu. Inoltre sa come si vincono i trofei, visto che è reduce dal double Scudetto e Coppa Italia“.

Il portale tedesco poi aggiunge: “Nella finale con la Lazio è rimasto in campo 90 minuti nonostante fosse stato ammonito al sesto di gioco e ha tenuto la porta inviolata. Questo è sintomo di intelligenza e sangue freddo. Tah e Schlotterbeck sono i titolari indiscussi al centro, ma Bisseck poteva sostituirli entrambi. Rudiger e Anton brillano per i loro interventi decisi, ma non sono veloci quanto l’interista”.