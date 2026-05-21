Chivu ‘libera’ 4 big: a Bologna un’Inter a rischio imbarcata

Non solo Calhanoglu: partono in anticipo per le Nazionali anche Akanji, Dumfries e Thuram. Tanti baby aggregati

Vincenzo Montella ha ringraziato l’Inter. Dopo la festa per il double scudetto e Coppa Italia, infatti, il club nerazzurro ha permesso ad Hakan Calhanoglu di partire per Istanbul e aggregarsi subito alla Nazionale turca in vista dei Mondiali. Ma non sarà l’unico a disertare la trasferta di Bologna nell’ultima giornata di Serie A. Mister Chivu ha deciso di ‘liberare’ anche lo svizzero Akanji, l’olandese Dumfries e il francese Thuram.

Contro i rossoblù di Italiano, quindi, andrà in campo una formazione sperimentale. Con il rischio di prendere un’imbarcata. In porta Sommer ha già salutato: spazio a Josep Martinez che la prossima stagione sarà il titolare. In difesa, rispetto a Verona, riecco Bisseck e Bastoni con De Vrij possibile centrale. Può trovare spazio anche il giovane Alexiou. Sulla fascia destra i baby Kamate e Cinquegrano contendono il posto a Luis Henrique.

Stesso discorso a sinistra con Cocchi e Dimarco. In mediana ultimo ballo per Frattesi e Mkhitaryan, magari con il giovane Bovo in regia a dare il cambio in corsa a Zielinski. Davanti Chivu potrà puntare su capitan Lautaro Martinez e una serie di giovani capitanati da Pio Esposito che, oltre a Mosconi, comprende Spinaccè e Idrissou.