L’Inter celebra il double all’Arena Civica, Marotta punge il Milan: “A Milano solo noi” | VIDEO

Per celebrare il ‘Double’, Scudetto e Coppa Italia, all’Arena Civica di Milano è andato in scena un allenamento aperto a dipendenti, club e settori giovanili, anticipato dall’esibizione delle Legends.

In campo, tra gli altri, l’ex capitano e attuale vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, nonché gli eroi del Triplete Esteban Cambiasso e Ivan Cordoba. Presente anche Massimo Moratti e lo ‘Zio’ Bergomi in panchina, nelle vesti di allenatore.

Lungo discorso del presidente Marotta, che punge il Milan. In particolare Gerry Cardinale, dopo la frecciata dei giorni scorsi: “Noi siamo l’unica squadra della città che ha due stelle, a Milano ci siamo solo noi”.